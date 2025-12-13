SALARIOS
¿Cuánto cobra un arquitecto de nube o arquitecto cloud en España? Sueldo medio y funciones
Un rol cada vez más importante en el mundo digital. Repasamos el salario medio de un arquitecto de nube en España.
El arquitecto de nube es un profesional especializado en diseñar, implementar y gestionar infraestructuras en la nube, optimizando soluciones escalables para empresas en plataformas como AWS, Azure o Google Cloud. Su rol es esencial en la transformación digital, asegurando seguridad, eficiencia y rendimiento en entornos en la nube. ¿Cuánto cobra?
Salario medio de un arquitecto de nube en España
El salario medio de un arquitecto de nube en España se sitúa entre los 45.000 y los 55.000 euros brutos anuales, con rangos que pueden llegar hasta los 70.000 o inlcuso 90.000 euros para perfiles senior en grandes empresas o regiones como Madrid y Catalunya.
Los perfiles junior que comienzan su periplo profesional como arquitecto cloud pueden empezar en una franja cercana a la de los 40.000 euros brutos anuales, mientras que la experiencia en certificaciones específicas eleva notablemente la retribución.
Otros factores como el proveedor cloud (Azure, AWS), la experiencia en DevOps y la ubicación geográfica influyen en el salario y en los posible incrementos oara los arquitectos de nube en España. También depende del tipo de empresa, de la relevancia del puesto, etc.
Funciones y requisitos del arquitecto de nube
Entre las funciones principales del arquitecto de nube se encuentran diseñar arquitecturas en la nube seguras y escalables, migrar sistemas legacy a la nube, automatizar despliegues con herramientas como Terraform o Kubernetes, monitorear rendimiento y costos, y asesorar en cumplimiento normativo como GDPR, entre otras funciones.
Para poder ejercer como arquitecto de nube en España, se recomiendan grados en informática, ingeniería o telecomunicaciones, junto con certificaciones como AWS Certified Solutions Architect o Azure Architect. Es clave dominar cloud computing, contenedores, CI/CD y scripting, además de habilidades analíticas y de gestión de proyectos.
En cuanto a la demanda de empleo en España, el arquitecto de nube cada vez tiene una mayor presencia, con proyección en consultorías, fintech y grandes corporaciones digitales.
