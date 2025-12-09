Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

SUELDOS

¿Cuánto cobra un analista de datos en España? Salario medio y funciones

La figura del analista de datos es clave en la actual era digital en España. ¿Cuál es su sueldo medio? Lo repasamos.

Álex Pareja

Álex Pareja

El analista de datos es un profesional clave en la era digital, encargado de recopilar, procesar y analizar grandes volúmenes de información para extraer información útil que pueda apoyar decisiones empresariales en sectores como el marketing, las finanzas o la tecnología. ¿Cuál es el salario medio?

Sueldo medio de un analista de datos en España

El salario medio de un analista de datos en España se encuentra entre los 29.000 y los 36.000 euros brutos anuales, con rangos que varían desde los 20.000 euros para perfiles junior hasta más de 45.000 euros para seniors con experiencia. En ciudades como Madrid o Barcelona, las cifras tienden a ser más altas debido a la demanda en empresas tecnológicas y consultorías.

Hay muchos factores que tambén determinan si el sueldo de un analista de datos es mayor o menor, como el dominio de herramientas avanzadas, la experiencia en análisis predictivo y el sector, pues pueden influir en la retribución, con incrementos notables en roles especializados.

Funciones y requisitos del analista de datos

Las funciones principales del analista de datos incluyen examinar y organizar datos de diversas fuentes, realizar análisis estadísticos para identificar patrones y tendencias, crear visualizaciones e informes claros, y colaborar con equipos para aplicar los resultados en estrategias de negocio.

Para ejercer como analista de datos en España, se recomiendan los grados en informática, estadística, matemáticas o business analytics, junto con másteres en data science o análisis de datos. Es esencial manejar SQL, Python, R, Tableau o Power BI, además de habilidades analíticas y de comunicación efectiva

El analista de datos, en la actualidad, goza de una alta demanda entre las empresas tecnológicas del país, con una gran proyección de futuro. Existen múltipes oportunidades laborales en muchas industrias y evolución hacia roles más avanzados como data scientist.

