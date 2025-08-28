¿Cuánto cobra un alcalde en España en 2025? Este es su sueldo

Los alcaldes de los pueblos son los encargados de tener la última palabra en cuanto a cómo se gestionan la gran mayoría de aspectos de los distintos municipios de España. Pero, ¿cuánto se cobra por ocupar una posición como esta?

Este es el sueldo de un alcalde de España en 2025

Lo cierto es que la posición de alcalde es una cuya retribución puede variar enormemente, en especial si tenemos en cuenta que las alcaldías de los municipios más pequeños de España ni siquiera perciben un salario por la labor.

No obstante, la situación cambia mucho si miramos a la grandes ciudades de España. Por ejemplo, la alcaldía de la ciudad de Barcelona implica un salario anual en bruto que se mueve entre los 104 mil y los 107 mil euros.

Si nos vamos a otras ciudades punteras del país, como Madrid o Bilbao, vemos que las cifras son similares. En el caso de la capital, el alcalde gana 112 mil euros brutos al año, mientras que en la ciudad vasca el alcalde gana un poco más de 98 mil euros brutos anuales.

A pesar de estos sueldos tan elevados en algunos casos específicos, lo cierto es que la media nacional en cuanto al sueldo de alcalde se sitúa en torno a los 40.638 euros brutos al año, derivado ello (de nuevo) de la gran diferencia de sueldo que existe entre municipios.

Por lo general, hablamos de que los municipios que cuentan con 1000 habitantes o menos, suelen tener alcaldías que no cobran sueldo fijo alguno. En cuyo caso, es posible que reciban ciertas pagas en formas de dietas que normalmente se otorgan al asistir a plenos.

Según los datos más recientes, cerca del 60% de los municipios de España cuentan con 1000 habitantes o menos en sus registros. Esto implica que más de 5 mil ayuntamientos cuentan con alcaldes que o bien no tienen un salario fijo, o este se sitúa como mucho en los 500-700 euros.

¿Qué te parecen estos datos acerca de la economía de los alcaldes de España? ¿Ves pertinente la gran disparidad en sueldos dada la diferencia en responsabilidades? ¿Te parece que incluso aquellos de alcaldías muy pequeñas deberían tener un salario regulado?