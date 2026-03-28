¿Cuánto cobra un agente rural en Catalunya en 2026? Salario medio y funciones

Un agente rural de la escala básica del Cuerpo de Agentes Rurales de la Generalitat de Catalunya percibe un salario bruto anual de 40.757,78 euros en 2026, repartido en 12 pagas mensuales más dos extras en junio y diciembre.

Tras retenciones por IRPF (8.029,50 euros) y Seguridad Social (2.588,07 euros), el neto anual asciende a 30.139,43 euros, lo que supone unos 2.122 euros netos mensuales ordinarios y 2.337,68 euros por cada paga extra (en caso de que puedan percibirla al máximo).

Este sueldo se sitúa por encima de la media catalana en el sector público medioambiental, con potencial de complementos por especialización o riesgo que pueden elevarlo hasta 45.000 euros brutos anuales en categorías superiores.

El salario medio de un agente rural en Catalunya

En comparación con los agentes forestales del resto de España (media de 30.000-35.000 euros brutos anuales), el salario catalán destaca por sus complementos autonómicos, aunque queda por debajo de equivalentes en Francia o Alemania (45.000-55.000 euros).

Agente rural de Catalunya / Generalitat de Catalunya

Algunos factores que lo modulan incluyen antigüedad (trienios progresivos), turnos especiales (nocturnos o festivos con pluses del 20-50%), destino (zonas de alto riesgo forestal como Pirineos) y cargas familiares, que reducen retenciones al 15-18%.

Funciones y requisitos

Los agentes rurales previenen y actúan en incendios forestales, valorando daños, investigando causas y realizando vigilancia preventiva. Protegen bosques mediante gestión sostenible, controlan actividades humanas y preservan la fauna, manteniendo el equilibrio ecológico.

Los agentes rurales de Catalunya velan por la biodiversidad en espacios protegidos, apoyados por grupos especializados como Apoyo Aéreo, Fauna y Flora, Marino o Montaña, y especiales como Antifurtivismo o Captura de Animales.

Para poder ejercer se requiere superar las oposiciones con pruebas físicas, conocimientos en medio ambiente.... También hay formación específica que incluye especialización en territorio, una vez se ha podido acceder al puesto en concreto.