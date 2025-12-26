¿Cuánto cobra un actor de teatro en España? Este es su sueldo

El teatro es una de las artes con mayor tradición en España, capaz de reunir cada año a miles de artistas y espectadores. Pero detrás del telón hay una pregunta clave: ¿cuánto cobran realmente sus actores?

Así funcionan los sueldos de los actores de teatro

Los sueldos de los actores de teatro se rigen por unos claros convenios de artistas, los cuales nos dejan datos como los siguientes: aquellos que participan en ensayos pueden cobrar en torno a 1.690 euros brutos al mes, mientras que en funciones los secundarios rondan los 2.000/2.500 euros y los actores protagonistas pueden llegar hasta los 3.620 euros.

Esto nos dejan estimaciones que van desde los 20.280 euros brutos anuales hasta los 43.440 euros, dependiendo del actor lógicamente. Pero otra cara de la moneda es que estos salarios remiten a períodos de constante actividad, que puede no ser siempre el caso.

A pesar de los picos apuntados, la realidad es que el salario medio anual de un actor de teatro en España se ubica en los 31.200 euros. Ese dato implica que con un contrato estable y de cadencia mensual, el salario es de unos 2.600 euros brutos al mes.

Y esa realidad salarial nos lleva a otra: por estadísticas de asociaciones, se conoce que una gran parte de los actores que se dedican al mundo del teatro no logran superar los 12.000 euros anuales en bruto. ¿La razón? Una lógica inconsistencia de contratos derivada del alto volumen de actores y un menor número de obras.

También hay que considerar que existen diferencias entre tipos de teatro. Por ejemplo, el teatro musical siempre suele ofrecer una mejor remuneración que el teatro tradicional. Y si las funciones se realizan en grandes ciudades, las brechas salariales pueden ser todavía mayores.

Si bien es cierto que el mundo del teatro es uno que goza de una gran popularidad, en términos profesionales dedicarse a ello es arriesgado y requiere de muchos sacrificios personales. La competencia es feroz y absolutamente nadie regala nada en estos contextos.

¿Qué te parecen las condiciones económicas de los actores de teatro? ¿Te sorprende la disparidad de salarios que puede haber o lo esperabas considerando que se trata de un mercado que funciona por etapas para muchos?