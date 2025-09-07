¿Cuánto cobra un abogado en España en 2025? Este es su salario

El sector legal se mantiene como uno de los pilares más estables de la economía española. Pero surge la gran pregunta: ¿cuánto cobra realmente un abogado en nuestro país? ¿Es más alto el sueldo en Madrid que en Barcelona? ¿Qué ocurre en el resto de ciudades? ¿Y cuál es el techo salarial dentro de la profesión?

Las respuestas se encuentran en el Informe de Tendencias Salariales 2025 de Randstad, que analiza en detalle las retribuciones del sector legal, donde trabajan cerca de aproximadamente 370.000 profesionales en España. El estudio revela no solo las diferencias de sueldo según la ciudad, sino también cómo influyen factores como la especialización o la experiencia.

Lo que cobra aproximadamente un abogado en Madrid

En Madrid, un abogado con entre 1 y 4 años de experiencia suele percibir un salario anual que oscila entre los 21.000 y los 41.000 euros. Con una trayectoria de 4 a 6 años, las retribuciones se sitúan habitualmente entre 41.000 y 57.000 euros. A partir de los 6 años de ejercicio, los salarios pueden superar con facilidad los 57.000 euros y alcanzar cifras cercanas a los 92.000 euros anuales.

Lo que cobra aproximadamente un abogado en Barcelona

En Barcelona, un abogado que inicia su carrera puede ganar entre 21.000 y 41.000 euros al año. Con una experiencia de 4 a 6 años, el sueldo suele situarse en una franja de 41.000 a 62.000 euros anuales. Los profesionales con más de 6 años de trayectoria en la ciudad condal pueden superar los 62.000 euros, llegando en muchos casos hasta los 87.000 euros al año.

Lo que cobra aproximadamente un abogado en Sevilla

En Sevilla, un abogado con entre 1 y 4 años de experiencia suele percibir un salario anual que oscila entre los 19.000 y los 37.000 euros. Con 4 a 6 años de trayectoria, la retribución puede situarse en torno a los 37.000-52.000 euros, mientras que, a partir de los 6 años de experiencia, las cifras superan con frecuencia los 52.000 euros, llegando incluso a rondar los 79.000 euros anuales en la capital andaluza.