El COAC 2026 ya tiene a sus favoritos: fecha, horarios, lista de finalistas y dónde ver el evento

El COAC (Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas) ha estado bastante reñido en la edición de este 2026, pero ya tenemos la lista completa con los 15 finalistas que se batirán en duelo este 13 de febrero a través de sus distintas categorías.

Empezando por las chirigotas, encontramos hasta cuatro grupos destacados que participarán en la final: 'Una chirigota en teoría', 'Los amísh del mono, fuimos a por piononos', 'Los que van a coger papas' y 'Ssshhhhh!!!'.

En cuanto a las comparsas, también hay hasta 4 agrupaciones diferentes que han destacado gracias a sus disfraces, desarrollando un mismo elemento temático en común: 'El patriota', 'Los humanos', 'DSAS3', y 'Los Invisibles'.

Con respecto a esa otra categoría caracterizada por ser de índole musical, tenemos los típicos coros de Carnaval. En este caso, hay 4 agrupaciones clasificadas para la final del COAC 2026: 'El Sindicato', 'ADN', 'Las mil maravillas' y 'La esencia'.

Pasando a la última sección, donde el COAC se encargará de premiar a la banda con más sentido del humor en los carnavales de este 2026, encontramos tres agrupaciones en la categoría de Cuartetos: 'Crónica de una muerte más que anunciada', 'Los lating king' y '¡Que no vengan!'

En cuanto a la fecha de celebración de la final, esta tendrá lugar el día 13 de febrero en el Gran Tratro Falla de Cádiz, donde el espectáculo se dividirá en tramos compuestos por la actuación de un grupo de cada categoría.

Si no quieres perderte la final del COAC 2026, podrás verla en pleno directo a partir de las 20:00 de la tarde, momento en el que dará comienzo el primer espectáculo de la jornada. Además, esta se retransmitirá tanto por medios tradicionales como los digitales.

Empezando por los priemros, Canal Sur hará una cobertura completa del evento, pero también podrás verlo en directo a través de los canales de Youtube y Twitch de Onda Cadiz TV (también disponible en TDT).