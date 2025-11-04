Así es 'El club de la milanesa', el restaurante de Leo Messi en Miami que traslada la cocina argentina a la mesa

Viendo el éxito de su buen amigo y socio Luis Suárez en el sector de la restauración, Leo Messi decidió hacer lo mismo y apostar por la gastronomía típica de su Argentina al entrar en el accionariado de la cadena de restauración 'El club de la milanesa', que pudo visitar SPORT en Miami para probar su amplia carta de platos principales y postres.

La cadena nació en 2006, pero la llegada del astro argentino este verano permitió expandir la visibilidad de la marca y llegar a nuevos públicos. En un inicio su baza principal era el 'delivery', terreno en el que creció un 60% en el último año, aunque en la actualidad tiene ya 70 locales repartidos entre Argentina, Uruguay y Estados Unidos.

Leo Messi celebra un gol con Argentina en un partido clasificatorio para el Mundial 2026. / Juan Ignacio Roncoroni / EFE

Su estrategia comprende la expansión también a nivel internacional, en Europa, y desde el 'Club' apuntan que próximamente desembarcará también en Barcelona, hogar de Messi durante tantos años donde cumplió la mayoría de sus sueños tanto en el fútbol, como en la vida.

La cocina de 'El club de la milanesa': De Argentina al plato

La carta incluye una selección de las mejores milanesas, su producto estrella, elaboradas a partir de carne de pollo, ternera o berenjena. Destaca la más tradicional, la napolitana, que consta de salsa fileto, mozzarella, jamón cocido y orégano, aunque también son grandes opciones de bife de chorizo clásico, la de chorizo a caballo, la suprema de pollo y muchas más.

Además, "todas las milanesas vienen acompañadas de patatas fritas o boniato, puré o ensalada", para completar el pedido. Y no se olvidan de los más pequeños, con dos opciones de menú infantil.

La milanesa napolitana de 'El club de la milanesa'. / 'El club de la milanesa'

Más allá de la carne, también se puede probar su selección de picoteo, con patatas, aros de cebolla, nuggets o triángulos de provolone, una degustación de mini milanesas para los que no sepan qué elegir, nachos o queso fundido, aunque también tapas 'a la española', como tortilla de patatas o rabas fritas.

Además de todo esto, la carta incluye sándwiches, como el típicamente argentino, con milanesa de ternera o pollo con jamón, queso, lechuga, tomate y huevo, el americano o la bestia, solamente para los más atrevidos, de tamaño gigante y todo tipo de ingredientes que combinan a la perfección con la carne de pollo o ternera de la milanesa. Si todo esto es demasiado, las ensaladas y wraps de pollo pueden ser la opción más ligera.

La 'Superpicada' de 'El club de la milanesa'. / 'El club de la milanesa'

En SPORT probamos dos de los postres de la carta, que a su vez son de las opciones más destacadas: la chocotorta y el "flan volcánico", ambos aderezados con un poco de dulce de leche, indispensable en la repostería argentina. También hay helado, otro clásico en el país, brownie o franui.