Un cliente de Torbe desvela sus trapos sucios: "Le pagué 350 euros por acostarme..."

El productor Ignacio Allende Fernández, más conocido como Torbe, fue detenido hace unas semanas por presunta agresión sexual, trata de personas y detención ilegal. Tras pasar a disposición judicial, el arrestado quedó en libertad sin medidas cautelares.

Aunque Torbe esté en la calle, se han conocido diversos testimonios que relatan su 'modus operandi' y su presunta actitud hacia las mujeres. El programa 'Código 10' tuvo a Aris, una testigo protegida que contó las presuntas amenazas del productor, y lo acusó de retenerla en un domicilio y obligarla a grabar escenas sexuales con él y otras personas.

Ahora, el programa ha contado con Emigdio Herrero y Daniel Arroyo, dos excolaboradores de Torbe que, según cuentan, pagaron por tener relaciones delante de una cámara y no recibieron dinero a cambio. Ambos han contado el funcionamiento de estas grabaciones.

Emigdio Herrero ha sido más explícito. "La última escena que hice... 20 minutos y 350 euros. Yo pago y tengo sexo delante de una cámara: prostitución". El hombre ha contado porque comenzó a hacer esto. "No soy muy afortunado con las mujeres y me daba morbo de tener relaciones con las chicas que salen en la página web".

De profesión taxista, Emigdio ha afirmado desconocer si las chicas sabían que él no era actor profesional, y ha explicado que, aunque Torbe no pedía pruebas que certificaran la ausencia de enfermedades de transmisión sexual (ETS) en su organismo, las enviaba de todas formas.

"Es misógeno, manipulador y tacaño"

Preguntado sobre si había firmado algo, Emigdio Herrero ha sido claro. "Yo he firmado un contrato de que iba a cobrar, y es mentira. Fallo mío". Además, ha detallado el presunto trato de Torbe hacia las chicas. "Les ofrece dinero por escenas, a los chicos les cobra. Me hizo firmar que me pagaba 200 euros y, si no pagaba, yo no mantenía relaciones con nadie".

El invitado a 'Código 10' ha profundizado en el comportamiento de Torbe. "Este señor es mala persona. Con las chicas es machista, misógeno, grita... Es bipolar. Es manipulador, tacaño, deja a deber a todas las actrices. A una chica no le dejó ir al nacimiento de su sobrina. A las chicas no las veía felices".

Por su parte, Daniel Arroyo se disculpó ante Aris, la testigo protegida. "Quiero pedirle perdón, no sabía que ella estaba obligada". La chica respondió. "No voy a guardarle rencor, porque vivir con rencor te hace sentirte mal. Tengo mucho sufrimiento dentro de mí".