Un cliente denuncia a un camarero por hacer cola en un bar y le deja una mala reseña: "Hay una 'foodtruck' delante"

En las últimas horas se ha viralizado la respuesta del dueño de un establecimiento tras recibir una reseña negativa en su web. La cuenta 'Soy Camarero' ha publicado en X (Twitter) el intercambio de comunicados (reseñas de Google) entre un cliente insatisfecho y la propietaria del bar. El cliente expresó su descontento otorgando la puntuación mínima al local. En su comentario criticó la actitud de la responsable del negocio y aseguró que la atención recibida no estuvo a la altura de sus expectativas. También comparó el establecimiento con otros negocios cercanos que, según él, ofrecían un trato más profesional.

Además, relató que al pedir un bocadillo se encontró con una lista de espera y que la respuesta recibida por parte de la propietaria le resultó poco agradable. En su valoración, las notas más bajas fueron para el servicio y el ambiente, mientras que la comida obtuvo una puntuación ligeramente superior. "Nunca más. Una pena que con la profesionalidad de los locales colindantes de cervezas y vinos se encuentre este local con una dueña-cocinera tan desagradable y tan poco profesional. Pides un bocadillo, te da un estufido y te manda a su lista de espera", explicaba el dununciante.

Y terminaba reclamando la necesidad de mejorar los establecimientos del pueblo. "Si se quiere potenciar el mercado municipal esto sobra", decía.

Una respuesta ejemplar y con 10.000 reproducciones

La dueña del local decidió responder públicamente a las críticas. En su mensaje explicó que "durante esos días se estaba celebrando un evento gastronómico en las inmediaciones del mercado donde se encuentra el establecimiento", decía ironizando, lo que había provocado una mayor afluencia de público de lo habitual.

"Su comentario con respecto a que le informo de que hay una lista de espera como dice, pues es lógico, si tengo que preparar 15 bocadillos antes que el suyo, pues si, sil o quiere tiene que esperar y se le informa en ese momento, podría haber elegido cenar en otro sitio o perfectamente podría haber optado por acudir al evento de fuera y haber elegido entre una de las diez opciones de comida que tenía fuera", continuaba.

Según detalló, todos los productos que ofrece se elaboran de manera artesanal y en el momento, motivo por el que los tiempos de espera pueden aumentar cuando hay muchos pedidos pendientes. También señaló que los clientes disponían de otras alternativas para comer en la zona si no deseaban esperar. Finalmente, acabó defendiendo que "no es lo mismo pagar 10 euros por un plato de patatas congeladas con una salchicha encima, que pagar 7 euros de un bocadillo en pan casero de calamar fresco con mayonesa de trufa", que es lo que sirven en su establecimiento.

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"Gracias por su paciencia y su empatía", ironizó para terminar el dueño. La respuesta de la propietaria no tardó en llegar y comenzó así: "Buenas noches, este fin de semana hay un evento de foodtruck justo en la entrada del mercado. Nosotros elaboramos todos nuestros productos de forma tradicional y en el momento".