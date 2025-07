Claudia Bavel se sincera en 'Warrior Games' sobre la relación con sus padres: "No tengo apego"

Este verano, Mediaset ha apostado por un nuevo formato, mezclando el reality con las artes marciales mixtas. 'Warrior Games' está presentado por Marina Rivers, y entre sus participantes se encuentran varios deportistas y rostros conocidos de la televisión, como Claudia Bavel.

La actriz de cine para adultos está siendo una de las invitadas más habituales de Telecinco en los últimos meses. En esta ocasión, la influencer se ha estrenado como concursante.

De hecho, Claudia está siendo una de las principales protagonistas del programa, mostrando su faceta más personal. En una reciente emisión, Bavel se ha sincerado con su compañero, Oliver Buendía, reflexionando sobre su vida personal.

"Yo me quiero y me valoro, si un acto mío a ti no te gusta y te hace alejarte de mí es tu problema, mi acto no va a definir mis valores a según qué cosa", comentaba Bavel con su compañero.

Por su parte, Oliver respondía que "es muy fácil la teoría, pero al final todos nos movemos por lo que la sociedad o nuestro alrededor cree que es lo mejor".

Sin embargo, Claudia apuntaba que "a mí me da igual, yo cuando me metí en mi trabajo me dio igual la opinión". Durante la conversación, la modelo también habló por primera vez sobre su relación con sus padres.

"Yo no tengo apego, desde pequeña no he tenido relación con ellos, entonces no he crecido con esa dependencia hacia alguien que te autorice algo. Yo le debo la vida a mi tía que es la que me ha cuidado", se sinceraba la creadora de contenido.

Finalmente, Claudia Bavel reflexionaba sobre su trayectoria: "A veces me pasa que me preguntan si no llevo mal las críticas y es que me da igual, yo me levanto y me voy a dormir sola. Yo estoy orgullosa porque es mi vida, no me afecta nada".