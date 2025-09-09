Claudia Bavel se sincera sobre su vida privada: "Estoy hablando con un cantante feo y con un futbolista guapo"

Claudia Bavel se dio a conocer públicamente por su romance con el exguardameta del Real Madrid, Iker Casillas. Su aventura duró poco, pero gracias a la fama que consiguió, la actriz de cine para adultos reveló que había mantenido contacto con Joaquín Sánchez, algo que hizo tambalear su relación con Susana Saborido. Desde entonces, Bavel está en el punto de mira.

Hace poco, la actriz de cine para adultos reveló cómo se encuentra a nivel personal en un programa del creador de contenido Javi Oliveira. La catalana aseguró que está en contacto con dos famosos, aunque de momento no ha ido a más. Aun así, mantiene intacta la ilusión de que las cosas puedan llegar a buen puerto.

Bavel empezó revelando que "a mí me encantan los cantantes". No obstante, con el que está hablando actualmente es "feo". Tras la incredibilidad de los colaboradores del programa después de la declaración, la catalana sentenció que "me mola" este tipo de artistas.

"Actualmente me hablo con un cantante feo y con un futbolista, pero él es guapo", explicó. En ese instante, los colaboradores empezaron a deducir sobre quién podría ser: "Es Yung Beef". Sin embargo, ella lo negó.

La colaboradora Diana reveló que el cantante no es de Barcelona, ya que la actriz de cine para adultos se lo había confesado en voz baja.

Después de tanta especulación, Bavel quiso dejar claro que no desvelará la identidad: "Me voy a callar porque lo quiero ver". El principal motivo por el que desea conocer al artista musical en persona es porque "me da morbo que sea cantante".

Respecto al estilo musical, la catalana precisó que realiza música urbana, ya que "de ópera no me gustan".

@javioliveira5 Claudia Bavel: “Actualmente me estoy hablando con un cantante feo y con un futbolista guapo.” ♬ sonido original - JaviOliveira

Esa fue la última pista que quiso dar en el programa de Javi Oliveira. Tampoco desveló ningún tipo de información sobre la identidad del futbolista.