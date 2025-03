Claudia Bavel revela un futbolista que le tiró la caña en un evento en Barcelona: Su apellido empieza por "la F"

La figura de Claudia Bavel ha surgido recientemente y ha supuesto un terremoto en el mundo del fútbol. En un primer momento salían a la luz las conversaciones que la modelo de Onlyfans mantenía con el exportero del Real Madrid, Iker Casillas, y más tarde se conocía que era el exjugador bético, Joaquín Sánchez, quien había tenido intercambios de mensajes subidos de tono.

Otro nombre del feudo blanco con quien se ha relacionado en los últimos días es Vinicius Jr. Fue en el '¡De viernes!' de ayer por la noche y la catalana desvelaba que había un futbolista cuyo apellido "empieza por V" que se había puesto en contacto con ella, aunque era un secreto que ya había sido destapado con anterioridad, por lo que no sorprendió a los colaboradores del programa de Telecinco. Sin embargo, como comentaba la misma modelo, las palabras solamente se habían quedado en eso, palabras.

También confirmó que recibía mensajes del exfutbolista del Real Betis, Joaquín, cada vez que este tenía que ir a Barcelona, donde ella reside: "Me avisaba para quedar, pero su finalidad era siempre estar encerrada en una habitación y a mí no me daba la gana, entonces, pues yo no iba", explicaba ante las cámaras.

El jugador que flirteó con Caludia Bavel

Más allá de los nombres que todos conocíamos, Bavel se atrevió a revelar un poco más acerca de otros perfiles que se habrían acercado a ella durante los últimos años. Según explicaba, la modelo habría sido puesta en contacto con otros dos nombres cuya trayectoria en el Real Madrid está escrita en los libros de historia blancos, aunque hubo uno de ellos que incluso le 'tiró la caña' enfrente de quien ella defiende que fue su pareja durante más de un año: "Estábamos todos juntos. Yo soy muy liberal y hay parejas que hacen eso. Nuestros conceptos de relación no es como vosotros os creéis y por eso os abruma", comentaba al respecto.

Claudia Bavel suma dos futbolistas mas con los que ha estado, que son Michel Salgado y Luis Figo#DeViernes pic.twitter.com/PSgqXo7PKw — blanln (@AdmYosoy) February 28, 2025

Así, después de mencionar que su apellido empieza por "la F", se pudo saber que solamente había dos compañeros de Casillas en ese lugar. Uno de ellos era Míchel Salgado, aunque el otro nombre, que además responde con las pistas que dejaba Bavel, es el de Luís Figo.

Figo, en La Revuelta / RTVE

Hasta ahora, el portugués no se ha pronunciado al respecto, aunque es un habitual en las redes sociales. Figo mantiene una relación sentimental con Helen Svedin, con quien se casó en 2001, en la que fue su primera temporada en las filas del conjunto blanco, tras abandonar el FC Barcelona y consumar una de las 'traiciones' más dolorosas para los aficionados culers.