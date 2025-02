Claudia Bavel revela que Bad Bunny le dedicó la canción de 'Titi me preguntó'

Claudia Bavel está siendo una de las mayores protagonistas televisivas en estas últimas semanas. La actriz de cine para adultos ha comenzado a visitar los platós de diferentes programas de Mediaset tras su polémica y presunta relación con Iker Casillas. No obstante, la catalana ha sido noticia recientemente por hablar de su relación con Bad Bunny.

El artista puertorriqueño es una de las mayores estrellas de la industria musical. Millones de personas reconocen sus canciones, en cualquier parte del mundo. Hace dos veranos, el cantante lanzó uno de sus mayores éxitos: 'Titi me preguntó'. Hoy en día, el tema está sobre los 1.000 millones de reproducciones en YouTube.

Hace unos días, la modelo acudió al programa de ¡De Viernes!', en Telecinco. En el mismo, confesó que Bud Bunny se había inspirado en ella para escribir la famosa canción: "Con él se hizo público que tuvimos algo porque subíamos fotos a las redes sociales. Me dedicó 'Titi me preguntó'. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón".

Además, estos no serían los únicos versos que le ha dedicado, puesto que reconoce que su relación con el cantante "están en trozos de otras canciones". No es la primera vez que menciona su inspiración en las canciones del puertorriqueño. Durante una entrevista en el canal de YouTube 'Tiparracosa' confesó que hay una parte de 'Gucci Gang' que se inspira en ella. "Chingando por Barcelona, blanquita pero culona el bicho me lo lesiona", dicen las líneas del tema musical.