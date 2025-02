Claudia Bavel reaparece públicamente con un mensaje directo a Joaquín Sánchez

Cada día que transcurre, se conocen más detalles sobre la historia de Claudia Bavel, actriz de cine para adultos y modelo de OnlyFans, y Joaquín Sánchez, exjugador del Real Betis. En el día de hoy, se ha destapado que la modelo irá al programa '¡De Viernes!' para hablar de todo lo ocurrido con el deportista. Además, 'Informalia' ha desvelado que Bavel ingresará 10.000 y 15.000 euros por acudir al plató de televisión de Telecinco.

Todo el interés mediático que ha generado este posible romance fue gracias al programa de 'Ni que fuéramos', ya que publicó el pasado viernes conversaciones entre ambos. El primer mensaje fue el 20 de diciembre de 2023, pero después, con el transcurso de los meses, Joaquín decidió dar un paso más e intentó quedar con la modelo en Barcelona, curiosamente cuando intentaba fichar a Vitor Roque para el conjunto sevillano. "Si te apetece una copita me la tomo. Estoy en el Hotel Colonial", escribió el exfutbolista.

Después de intercambiar varios mensajes, no encontraron el momento ni lugar para quedar en la ciudad condal. Aunque, fuentes cercanas a la actriz de cine para adultos han asegurado que había contactado con un fotógrafo para que la fotografiase con el ex del Real Betis para luego venderlas a los medios de comunicación y así ingresar una buena cantidad de dinero.

Bavel no se calló y lanzó un comunicado en Instagram: "Juzgáis que si yo contesto a estas personas para quedar y hacer ‘fotos robadas’, pero no se habla de que estas personas son quien contactan conmigo (incluso teniendo o no pareja). De verdad, increíble que aún se centre todo en que si yo quiero fama por estas personas. Fama, ¿de qué? ¿De ser quién a raíz de?".

En el día de ayer, Susana Saborido, pareja de Joaquín, rompió el silencio y publicó un mensaje lleno de intenciones: "Siempre juntos mi vida". Además, con una imagen en la que se dan un beso cuando eran jóvenes. El exfutbolista decidió compartir la publicación de Saborido en 'stories' de Instagram y añadió una palabra: "Siempre". Por otro lado, la hija mayor del ex del Betis, Daniela Saborido, escribió: "Más unidos que nunca".

Esta mañana, la protagonista del romance ha aparecido públicamente tras ser cazada por el programa 'Vamos a Ver'. La modelo de OnlyFans, cuestionada por su relación con Joaquín, ha desvelado que "me sabe mal. No tengo nada que hablar de estas cosas".