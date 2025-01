Claudia Bavel revela detalles de su relación con Iker Casillas: "Él empezó a..."

Hace casi cuatro años que Iker Casillas y Sara Carbonero terminaron su relación. El pasado miércoles, 'Diez Minutos' publicó un reportaje del día que compartió el madrileño con la modelo de OnlyFans e influencer Claudia Bavel en Barcelona, incluyendo fotografías.

Unas horas más tarde, Casillas reaccionó a la noticia: "Muy ilustrativas, las fotos. El reportaje gráfico es espectacular. Dice unas cosas que no veas. ¿No dicen más las imágenes que las palabras?".

El programa 'TardeAR' quiso indagar sobre el tema, localizó a Claudia y esta se mostró nerviosa ante las preguntas: "Me estoy poniendo muy nerviosa, esto lo está viendo mi familia". No obstante, la modelo hizo referencia a las fotografías: "No tengo nada que esconder (...) No puedo negar cosas que están en imágenes".

Ahora la joven ha dado unas declaraciones exclusivas para 'Y ahora Sonsoles' en las que ha confirmado que la información es real: "Él empezó a darme 'me gusta'. Me escribió un día. Empezamos a hablar y estuvimos muchísimos meses hablando hasta que coincidió que él tenía que venir a mi pueblo por un torneo de fútbol".

La modelo ha asegurado que le ha "impactado" porque no se esperaba que un restaurante de su pueblo, donde quedaron, contara algo así: "Estábamos solteros, hemos quedado, nos lo hemos pasado bien. Nos llevamos muy bien, o sea, yo esta mañana le he pasado la noticia y le he dicho 'tío, ¿esto qué es?' y me ha dicho 'bueno, pasa del tema, ¿cómo estás?' y ya hemos cambiado de tema (...) Sí que hablamos de vernos y hablamos casi todas las semanas".