Claudia Bavel, en el ojo del huracán tras las críticas de Álvaro Muñoz Escassi por sus mensajes filtrados

La polémica sigue rodeando a Claudia Bavel, y esta vez la controversia ha alcanzado un nuevo nivel. La creadora de contenido para adultos ha estado en el centro de atención tras la filtración de mensajes con varios futbolistas, lo que ha desatado un auténtico terremoto mediático. Todo comenzó cuando el programa Ni que fuéramos reveló un intercambio de mensajes entre Bavel y un exjugador de LaLiga, generando un enorme revuelo.

Pero la cosa no se quedó ahí. Durante su entrevista en ¡De Viernes! y más tarde en sus redes sociales, Claudia dejó claro que esto era solo la punta del iceberg. Según sus propias palabras, lo que se ha visto hasta ahora es "solo un 10%" de sus mensajes con famosos. Como si esto fuera poco, también ha salido a la luz su supuesta relación con Vinicius, estrella del Real Madrid. Según su entorno, ambos habrían salido juntos en el pasado.

La historia ha escalado rápidamente, y las opiniones no han tardado en llegar. Álvaro Muñoz Escassi, jinete y colaborador de televisión, no se cortó al dar su punto de vista en TardeAR. Su sentencia fue contundente: "Está fatal lo que ha hecho. ¿Qué quiere conseguir?". Para él, el problema no es tanto lo que hagan los famosos con los que ha hablado Bavel, sino su decisión de exponer públicamente esas conversaciones.

Pero Escassi no se quedó ahí y lanzó un comentario aún más duro: "Es una persona que el karma la castigará algún día porque meterse en una familia e intentar romperla...". La reacción del jinete fue tajante, dejando claro que, independientemente de si los futbolistas actuaron bien o mal, lo que ha hecho Bavel "lo veo feo, lo veo mal, lo veo lo peor como persona".

Mientras las redes hierven con opiniones divididas, Claudia Bavel sigue en el ojo del huracán, asegurando que tiene mucho más por mostrar. La pregunta ahora es: ¿hasta dónde está dispuesta a llegar?