Quién es Claudia Bavel, la modelo relacionada con Joaquín e Iker Casillas

El nombre de Claudia Bavel sigue dando mucho de qué hablar. Hace unas semanas, la modelo de OnlyFans mostró en el programa 'De viernes' las conversaciones con el exportero de Real Madrid, Iker Casillas, que no se cortó en mostrar su opinión escribiendo "si vas así... al personal me le revolucionas entero" o "estás buenísima". Y, hace unos días, 'Ni que fuéramos Shhh" publicó los supuestos mensajes de Bavel con Joaquín Sánchez, exfutbolista de Betis y Valencia.

Ahora, la catalana vuelve a aparecer en el programa que se emite en Telecinco para revelar nueva información y hablar sobre las conversaciones con Joaquín. Tras la filtración de los mensajes, Bavel se pronunció en su cuenta de Instagram, diciendo que aquí se juzga mucho por todo. SÍ, compartí chats con amigas que yo creía amigas" y que "mi problema ha sido confiar en quien no debía".

¿Quién es Claudia Bavel?

Bavel (1996) es exactriz porno y, según 'El diario de Sevilla', comenzó en este mundo a los 18-19 años tras conocer a Antonio Aguilera, expareja de Falete. En 2016 reveló sus inicios en el porno. Conocí a un chico que lo hacía, empecé a salir con él y me dijo que este era su mundo y que si no lo entendía… Yo estaba enamorada perdida y lo hice con él. He rodado unas 25 películas"

La chica también participó en el programa 'Mujeres y hombres y viceversa', y fue expulsada del programa por su pasado en la industria pornográfica. En una entrevista en 'interviu', Bavel confesó que le comunicaron su salida por WhatsApp.

Ahora, se dedica a subir contenido exclusivo a la plataforma OnlyFans. Su nombre alcanzó una enorme relevancia a nivel mediático cuando mostró sus conversaciones con Iker Casillas, y explicó que mantuvieron una relación.

Asimismo, los mensajes con Joaquín dejaron claro las intenciones de concretar una cita que, finalmente, no se produjo. El exjugador le dijo que estaba hospedado en el Hotel Colonial, pero no se vieron y Bavel declaró que "me da pena no poder conocernos", que le dejó "con todas las ganas" y que "me tendré que tocar por tu culpa".

Tras la revelación de los mensajes, a mujer de Joaquín, Susana Saborido, compartió en Instagram una imagen con el deportista y la frase "Siempre juntos mi vida". Daniela, una de sus hijas, también resubió la imagen a 'stories' y puso sus padres estaban "más unidos que nunca".