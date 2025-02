Claudia Bavel estalla tras la filtración de los mensajes con Joaquín: "Solo habéis visto un 10%..."

El nombre de Claudia Bavel lleva unas semanas en boca de todos. Hace unas semanas, la modelo de OnlyFans mostró en el programa 'De viernes' el intercambio de mensajes con el exportero de Real Madrid, Iker Casillas. Y, además, hace unos días se hicieron públicas las supuestas conversaciones de Bavel con Joaquín Sánchez, exfutbolista de Betis y Valencia.

El programa 'Ni que fuéramos Shhh' reveló la información, y el contenido del 'chat' ha causado furor en redes sociales. Joaquín y Claudia Bavel hablaron varias veces, y el deportista trató de quedar con la modelo en Barcelona. "Si te apetece una copita me la tomo. Estoy en el Hotel Colonial", le escribió.

Claudia Bavel explota y responde en Instagram

Hay un momento donde la conversación entre ambos se 'calienta', y Bavel le espeta que "me da pena no poder conocernos", que le ha "dejado con todas las ganas" y que "me tendré que tocar por tu culpa". Invita a Joaquín a buscar una solución, y responde con un "Estoy en ello".

Dicho esto, la chica ha dado su opinión en su perfil de Instagram tras revelarse el contenido de estos mensajes. En dos 'stories', Bavel ha escrito lo siguiente: "Aquí se juzga mucho por todo. SÍ, compartí chats con amigas que yo creía amigas. Amigas que han comido en mi mesa, luego se han ido a la televisión y que ahora se han dedicado a enviar mis chats a TV".

"¿Quién no habla con sus amigos sobre las cosas que le pasan? MI PROBLEMA HA SIDO CONFIRMAR EN QUIÉN NO DEBÍA. Y sí, antes de que vayan a televisión a mi costa, prefiero aclarar yo las cosas CON LA VERDAD".

El texto de Claudia Bavel en su Instagram / @imclaudiabavel

Claudia Bavel ha proseguido. "Juzgáis que si yo contesto a estas personas para quedar y hacer ‘fotos robadas’, pero no se habla de que estas personas son quien contactan conmigo (incluso teniendo o no pareja). De verdad, increíble que aún se centre todo en que si yo quiero fama por estas personas. Fama, ¿de qué? ¿De ser quién a raíz de?".

"Si ellos llegaron a mi perfil de Instagram no creo que sea porque soy una chica anónima de 300 seguidores. NO SOY MEDIÁTICA, PERO EN MI SECTOR NO ME HAN IDO MAL LAS COSAS. No necesito de esto, de verdad, solo habéis visto un 10 % de mi MD y ya estáis escandalizados. Y el machismo de atacarme a mí cuando yo no estoy casada es alucinante. ¿2025?", ha remachado Claudia Bavel.