Claudia Bavel enseña el tatuaje que se hizo de Neymar: "Fue bastante vergonzoso"

Claudia Bavel es una modelo e influencer nacida en Barcelona que se dio a conocer tras participar en el programa de televisión Mujeres y Hombres y Viceversa. Posteriormente, se involucró en la industria del cine para adultos y, durante la pandemia, tuvo un gran éxito con su cuenta de OnlyFans, lo que le permitió retirarse de la actuación y crear un patrimonio invirtiendo en inmuebles.

En los últimos años, ha tenido sus más y sus menos con varios deportistas y personalidades del mundo del fútbol. Fue relacionada sentimentalmente con el exfutbolista Iker Casillas, y la información se hizo pública tras la filtración de mensajes subidos de tono entre ambos. También ha sido vinculada con otros futbolistas como Joaquín Sánchez y con cantantes como Omar Montes y Ozuna. Con Lamine, se vio envuelta en la polémica tras la filtración de supuestos mensajes íntimos con el joven futbolista, quien negó haberla invitado a su casa y afirmó haber rechazado su propuesta.

Incluso con Bad Bunny, que se mencionó 'una supuesta relación pasada' con el cantante puertorriqueño, quien incluso le habría dedicado una canción.

Su fanatismo con Neymar JR: "Estuve muy enamorada"

Pero ahora, ha confesado un detalle de su vida que ha dejado a todo el mundo sorprendidos. Se trata de los dos tatuajes que tiene en el cuerpo, de Neymar JR, actual jugador del Santos. Y es que a través de su recién estrenado canal en 'Mtmad', la creadora de contenido ha hecho un recorrido por todos los tatuajes que tiene en su cuerpo y sorprendentemente ha desvelado que dos de ellos son consecuencia de su "relación especial" con Neymar, con el que mantiene un trato cordial y que conoció cuando ella tenía 18 años: "Tengo dos tatuajes por él", empieza contando.

"Yo tenía 18 años y me encantaba Neymar. Fui a una óptica a que me regalaran un póster de dos metros que tenían con su imagen", desvela sobre la admiración que sentía en su momento por el brasileño. "Estaba enamoradísima de él, fueron mis inicios de que me gustaran los chicos como él", decía.

De verlo en una tienda de lujo, a conocerlo en una fiesta privada

Claudia Bavel comenzó a trabajar en una tienda de lujo cuando un día el futbolista fue a comprar ahí, coincidiendo con ella como dependienta: "Obviamente no me hizo ni caso. Creo que ni me miró, ni siquiera se dio cuenta de que estaba respirando el mismo aire que él". "Le atendí y ese día decidí tatuarme esa fecha. Me tatué la fecha en la que atendí a Neymar en una tienda de ropa. Ridícula soy un rato", afirma entre risas.

"La vida es muy caprichosa y un día fui a una fiesta en Barcelona y le conocí. Actualmente tenemos una relación cordial y nunca ha pasado nada entre nosotros. Cuando le conocí en esa fiesta él pidió mi número y recibí un mensaje suyo, luego he coincidido con él en más eventos". Sobre sus tatuajes, Claudia se los enseñó a Neymar, y explica que: "Yo conté que tenía los dos tatuajes por él y se enteró. Fue bastante vergonzoso aunque le hizo gracia", concluye.