Claudia Bavel destapa cómo enamoró a Bad Bunny: "Yo subí un vídeo bailando"

Después de haber revelado sus romances con Iker Casillas, exjugador del Real Madrid y de la Selección española, y con Joaquín Sánchez, ex del Real Betis, Claudia Bavel participó de manera 'online' en el último programa de 'La familia de la tele' para destapar cómo fue su relación con Bad Bunny.

Justo en la misma semana en que el artista puertorriqueño ha anunciado que viajará a Europa con su gira 'Debí Tirar Más Fotos World Tour'. La actriz de cine para adultos explicó en el nuevo formato de La1 que ya todo el mundo conoce que mantuvo una relación amorosa con el cantante, pero que iba a dar más detalles que jamás había desvelado en televisión.

Bavel empezó admitidiento que había estado con Bad Bunny: "Sí, bueno, ya lo sabe todo el mundo, pero sí". Asimismo, confesó cómo es él alejado de los escenarios: "Es romántico. Es muy buen tío, ósea es increíble, es muy buen tío".

La modelo reconoció que los hechos sucedieron en el verano de 2018, pero que todo empezó gracias a un vídeo que publicó ella: "Yo subí un vídeo bailando en Twitter y él compartió el vídeo, ya empezamos a hablar y luego por Snapchat, nos dimos el WhatsApp y luego ya nos vimos".

Mientras que Bavel estaba explicando el romance con Bad Bunny, Kiko Matamoros, colaborador del programa, pidió pasó para cuestionarle si tenía aún el contacto del artista para ver si podía conseguir unas entradas para los conciertos que se celebrarán en España. Sin embargo, ella reconoció que era imposible.

Durante la intervención, los colaboradores de 'La familia de la tele' le preguntaron cuál es el truco para ligar por redes sociales con este tipo de famosos, y ella manifestó que lo mejor es "ir con poca ropa, así llamas más la atención".

No obstante, no es la primera vez que la actriz de cine para adultos reconoce que había mantenido un 'affair' con el cantante puertorriqueño. Hace menos de un mes, estuvo en '¡De Viernes!' para contar que le había dedicado una canción: 'Titi me preguntó'.

"Con él se hizo público que tuvimos algo porque subíamos fotos a las redes sociales. Me dedicó 'Titi me preguntó'. La de Barcelona que vino en avión y dice que mi bicho está cabrón", confirmó en el formato de Telecinco.