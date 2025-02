Claudia Bavel destapa la actitud de Iker Casillas: "Me está intentando silenciar..."

Harto de toda la rumorología, Iker Casillas dijo basta. El ex del Real Madrid lanzó un comunicado en X tras la polémica de su romance con la actriz para adultos Claudia Bavel. El exguardameta empezó diciendo que "ante los hechos inadmisibles que han ocurrido en los últimos días y las graves consecuencias personales que están provocando, me veo en la necesidad de expresar lo siguiente".

No obstante, la otra protagonista de la historia también envió un contundente comunicado para defenderse de todo lo que se está diciendo sobre ella: "Tengo derecho a compartir mis experiencias y vivencias sin que ellos implique un ataque o una vulneración de la intimidad de terceros".

Después de una semana marcada por los comunicados, Bavel volvió acudir al plató de televisión de '¡De viernes!', espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, para mandarle una advertencia a Casillas, después del escrito que publicó en su cuenta persona de X: "Iker me está intentando silenciar porque, ahora mismo, estoy valiendo más por lo que callo que por lo que hablo".

Por otro lado, la colaborada Terelu Campos le cuestionó si cabría la opción de haber imaginado una relación de noviazgo con el ex del Real Madrid que en realidad no existe. "Yo me creo sus palabras, si él me decía que nosotros éramos pareja, pues yo me lo he creído. Si él me lo decía por tenerte más atada emocionalmente, no lo sé. Pero de ahí a que yo me haya imaginado una realidad paralela, no. No creo que yo necesite atarme a una persona", contestó.

Actualmente, no se esperan más comunicados de parte de ningún lado, pero habrá que ver la forma en la que reacciona el exguardameta. Sin embargo, lo único que se conoce es que Casillas ha decidido romper toda la comunicación con Bavel y no quiere saber nada de ella.