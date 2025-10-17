FAMOSOS
Claudia Bavel, desesperada por volver con Iker Casillas
La actriz de cine para adultos recurrió a un "amarre de amor" para mantener una relación con el exjugador del Real Madrid
Claudia Bavel, actriz de cine para adultos, se dio a conocer públicamente gracias al romance que mantuvo con Iker Casillas. Tras el revuelo mediático generado, el exjugador del Real Madrid se vio obligado a emitir un comunicado para defenderse públicamente y enviar un mensaje: "No todo vale".
La relación entre ambos se terminó porque Casillas no quería verse involucrado en esta trama. No obstante, Bavel se quedó con ganas de más, y ayer se reveló en el programa 'El tiempo justo' que realizó un "amarre de amor" para intentar reconquistar al deportista.
El tarotista encargado de realizar este tipo de magia negra contactó con el programa para denunciar que la actriz de cine para adultos le debe más de 4.000 euros por el ritual.
"Me dice que le gusta mucho, que quiere estar con él", relata el hombre, que prefiere mantener el anonimato. Según explica, lo que habría hecho fue una especie de "espiritismo de unión", con el objetivo de recuperar la relación con el futbolista.
Las conversaciones, al descubierto
El santero, encargado de realizar el amarre, ha podido presentar las conversaciones que evidencian el ritual: "Déjame consultarlo con mis huesos y el tarot Masella (…). ¿Está pendiente de otra chica?", le pregunta él. "Él quiere darme celos", contesta la otra.
Según el hombre, Iker Casillas "quiere romper vínculos" con ella. "Íbamos a formar una familia", le contesta Bavel. "Él te propondrá matrimonio en otoño", le advierte el tarotista. En un mensaje, la modelo deja claro que desea que el futbolista no mantenga más relaciones amorosas. "Pero él tiene otras chicas, ¿también las alejas?", le cuestiona Claudia Bavel.
En la factura se puede observar el detalle todos los gastos de este amarre: 25 euros por velas grandes negras, 25 euros por una gallina, 2.000 euros por desesperación, otros 2.000 por el ritual de endulzamiento.
Iker Casillas reacciona al amarre
La periodista Leticia Requejo se ha puesto en contacto con Casillas para explicarle la situación y él le ha enviado un mensaje: "¿Qué es un amarre? ¿Amarre de qué? La gente está fatal, en serio. No he notado nada. Menudas tonterías, es todo absurdo. Para el tren que me bajo de este mundo. Te agradezco que me lo cuentes, así no me pillas de sopetón".
