Claudia Bavel confirma sus mensajes con Vinícius: "Me escribe mucho, le conocí en Barcelona..."

Claudia Bavel fue la gran protagonista de la noche en De Viernes, el programa de Telecinco, donde continuó revelando detalles sobre sus interacciones con futbolistas de élite. Tras haber mencionado previamente su contacto con el exjugador Joaquín Sánchez, esta vez el nombre que salió a la luz fue el del brasileño Vinícius Jr., estrella del Real Madrid.

En medio de la entrevista, los presentadores insistieron en descubrir más nombres y ella afirmó que "el que empieza por V ya lo había contado". En el plató se llegó a la conclusión de que se trataba del extremo madridista. La invitada confirmó el nombre de Vinícius y que se había puesto en contacto con ella.

Sin embargo, Bavel dejó claro que su relación con Vinícius fue "cordial" y que, aunque se conocieron en Barcelona, nunca llegaron a tener nada. "Me escribí mucho con él, pero no hubo nada", afirmó en directo.

Más detalles sobre sus encuentros con Joaquín

Claudia Bavel, ha vuelto a hablar sobre sus interacciones con Joaquín Sánchez en el programa 'De viernes', revelando detalles que han avivado la polémica en torno al exfutbolista. En sus declaraciones, Bavel confirmó que Joaquín la contactaba cada vez que visitaba Barcelona, pero que sus intenciones eran claras desde el principio.

"Me avisaba para quedar, pero su finalidad era siempre estar encerrada en una habitación y a mí no me daba la gana, entonces pues yo no iba", aseguró Bavel. Según su testimonio, Joaquín la citaba directamente en su hotel, dejando en evidencia que el encuentro tenía un objetivo específico. "Pero dices que no se produjo ningún encuentro, entonces ¿con qué objetivo te avisaba? ¿Hola, estoy aquí?", le preguntaron en el programa, a lo que ella respondió con claridad que las citas no llegaron a concretarse porque no estaba dispuesta a acceder a esas condiciones.

"Joaquín me miraba las historias y me empezó a escribir. Cada vez que venía a Barcelona me avisaba, todo por Instagram", añadió