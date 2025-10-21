Claude Moniquet, experto en seguridad, sobre el robo del Louvre: ¨No se puede descartar que...¨

El reciente robo de Louvre ha sido uno de los acontecimientos más comentados en los últimos años dentro del mundo del arte, básicamente, porque parece sacado de una película.

El incidente ocurrió el pasado domingo, día 19 de octubre, a través de una serie de sucesos que han dejado en jaque a las autoridades, aunque hay quien posee alguna que otra hipótesis al respecto.

Ese es el caso de Claude Moniquet, experto en inteligencia y seguridad, que ha especulado con la posible explicación que se encontraría detrás de este robo al Louvre.

Y es que, según comentaba el mismo en una reciente entrevista para el canal francés ¨News¨, la autoría del crimen podría recaer sobre una banda organizada y no en una persona individual.

¨No podemos descartar la hipótesis de que esto sea cosa de una banda. Al fin y al cabo, el robo de arte es el negocio más lucrativo de este tipo de células, más allá del narcotráfico¨, comentaba el experto.

De hecho, Claude Moniquet también señalaba la posibilidad de que este robo sirviera para financiar otras operaciones más grandes en el futuro, dado que no es la primera vez que sucede algo parecido.

Al margen de la opinión del experto, las autoridades siguen investigando el crimen con el objetivo de obtener pistas sobre sus posibles autores, dado que no hay nada claro todavíia.

Y tú ¿qué hipótesis tienes sobre el reciente robo del Louvre? Te animo a dejar tu opinión y compartirla dentro de la caja de comentarios.