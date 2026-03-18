Así es Clara Garrido: actriz, fotógrafa y nueva invitada de 'Pasapalabra'

Desde su estreno a principios de siglo, Pasapalabra se ha consolidado como uno de los concursos más exitosos de la televisión española. En la actualidad, Roberto Leal presenta un formato que combina cultura, entretenimiento y humor, con público en vivo.

Una de las claves del programa es la presencia de invitados. Cada tres días, cuatro famosos acuden al plato para participar en la emisión, ayudando a los concursantes principales a sumar segundos y generando espectáculo.

Clara Garrido (Madrid, 1993) estudió Comunicación audiovisual y se formó como actriz en la escuela de teatro Juan Carlos Corazza. El debut filmográfico de la intérprete fue en la película de televisión 'Dieciséis', dirigida por Carlos Montero.

En los escenarios, Garrido fue la protagonista de la obra de teatro 'Bodas de sangre', dirigida por Antonio Hachei. Más tarde, fue fichada para interpretar el personaje de Sara García en la serie de televisión 'El Príncipe'.

Al mismo tiempo, la actriz protagonizó la obra 'After', bajo las órdenes de Víctor Gómez Pino. Un año después, Garrido obtuvo el papel principal de la función 'Hijos de Shakespeare', de Juan Carlos Corazza.

Ese mismo año también fue protagonista de 'Amantes y otros extraños', la obra de teatro dirigida por Marta Balón. Garrido volvió a la pequeña pantalla para el rol de Genoveva Salmerón en la telenovela 'Acacias 28', de La 1.

Desde entonces, la actriz ha participado en las series 'Heridas', 'Entre tierras' y 'Perdiendo el juicio'. Durante su carrera, Garrido ha colaborado en dos cortometrajes: 'Proyecto Kuleshov' y 'Problemas del primer mundo'.

Fuera de su faceta como actriz, la artista estuvo en el programa 'Telepasión española', de la cadena pública La 1. Además de la actuación, compagina su trabajo con el reportaje fotográfico, una de sus grandes pasiones.