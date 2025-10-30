El 'clan Brasil' del Real Madrid celebra Halloween sin Rodrygo: Así fueron los disfraces de Vini, Militao y Endrick

Este viernes llega el turno de la celebración más terrorífica del año, Halloween, y muchos se preparan para celebrarlo con sus disfraces más dispares. En 2015 fue muy famoso el episodio en el Coliseum de Getafe en el que la plantilla del FC Barcelona celebró la festividad con más intensidad de lo esperado desde el estadio y la entidad azulona se molestó después de perder 0 a 2 en el verde.

La misma euforia siente ahora el Real Madrid tras la victoria en el Clásico, por eso algunos de sus jugadores no han tenido problemas en celebrar una fiesta temática en casa. Decoraciones 'escalofriantes' y disfraces com más o menos gusto en un evento organizado por las parejas de Vini y Militao, grandes amigas.

En concreto, ha sido el 'clan Brasil' el que se ha reunido con las parejas para disfrutar de las telarañas, globos y demás elementos propios de la vertiente americanizada de la fiesta de Todos los Santos. Cada familia escogió una temática y se vistió para la ocasión.

La exestrella principal del equipo hasta la llegada de Kylian Mbappé, Vinicius Jr, que ha protagonizado la principal polémica dentro del Real Madrid durante la semana por las quejas durante su sustitución, optó por vestirse de payaso terrorífico con una máscara con unos dientes afilados y un jersey a rayas horizontales azul y blanco con orificios. Su pareja, la 'influencer' Virginia Fonseca se disfrazó de Cruella de Vil, la antagonista de la película de Disney '101 Dálmatas', y los hijos de esta, de los canes.

Vini Jr. y su pareja disfrazados por Halloween. / Instagram

El líder de la defensa, Éder Militao, su pareja y sus hijos tomaron la referencia de una de las series más queridas por los amantes de la ironía, humor negro y ácido, la 'Familia Addams'. El futbolista se preparó como Gomez Addams, mientras que Tainá Castro, su mujer, lo hizo de Morticia y los pequeños, de Miércoles y Pugsley.

El delantero con menos participación de la plantilla, Endrick, y su mujer, la modelo Gabriely, optaron por una temática clásica y se vistieron de 'Chucky', el muñeco diabólico. No les faltó de nada, ni las herramientas llenas de 'sangre', ni las características cicatrices en la cara.

En esta fiesta también estuvo el abogado y amigo de Vini, Pedro Quintaes, las 'influencers' Lidia Souza y Duda Freire, mujer del asesor del delantero brasileño. El que parece que no estuvo fue Rodrygo, pues no aparece en ninguna de las imágenes compartidas por los asistentes, tampoco en las fotos de grupo.

El 'clan Brasil' que celebró Halloween, sin la presencia de Rodrygo. / Instagram

El extremo no está disfrutando de su mejor campaña porque Xabi Alonso no le da las oportunidades que sí que había tenido con Ancelotti, disputando tan solo dos partidos como titular y en dos se ha quedado sin jugar ni un solo minutos, además de no haber tenido ninguna participación de gol.