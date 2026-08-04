Ciudades y horario donde el eclipse del 12 de agosto se verá totalmente oscuro

Ya tan solo falta una semana para que se produzca el esperado eclipse total de Sol, un evento que lleva en boca de los aficionados a este tipo de fenómenos desde hace muchos meses. El evento tendrá lugar el miércoles 12 de agosto y España será el único país densamente poblado donde se podrá ver, ya que también será visible desde Groenlandia, pequeñas zonas de Islandia y Rusia y una minúscula parte del norte de Portugal.

Pese a ello, realmente serán tan solo algunas zonas del territorio donde se podrá ver de forma completa, es decir, que la luna tapará completamente la esfera solar, dejando solamente un hilo de luz en el extremo de la circunferencia solar, oscureciendo claramente así el cielo. Pese a ello, en el resto del territorio también se podrá ver aunque de forma parcial.

Zona de visibilidad del eclpise, total o parcialmente. / Gobierno de España

Se trata de un evento único ya que será la primera ocasión en más de un siglo que España podrá ser espectadora de lujo de un eclipse así. Además, ayuda el hecho de que suceda en verano, un momento del año donde los cielos suelen estar más despejados y se alargan las horas de luz natural.

Precisamente, también hay que tener en cuenta a qué hora ocurrirá: en los últimos momentos de la tarde. En general, tendrá lugar sobre las 20:30 horas y cuanto más al oeste, más pronto se podrá ver.

El eclipse podrá verse en su totalidad en la zona norte de España, hasta la Comunidad Valenciana. / Gobierno de España

Ciudades donde se podrá ver el eclipse completo y hora

Los primeros dos lugares donde será visible son la Punta de Estaca de Bares (Galicia) y el Cabo de Peñas (Asturias). Sin embargo, las ciudades donde se podrá ver el eclipse total de Sol y la hora a la que empezará son: