Un ciudadano de Rumanía ha reducido su factura de luz con placas solares: "Quería ser prácticamente independiente energéticamente"

La evolución del precio de la electricidades una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. En el sector eléctrico, se ha reducido de manera temporal el IVA del 21% al 10% y el Impuesto Especial a la Electricidad al 0,5% para contener los precios.

En este contexto, la televisión rumana 'Observator' ha explicado que miles de familias están instalando paneles fotovoltaicos y baterías de almacenamiento. Esta tendencia responde al objetivo de producir su propia energía y dejar de ser dependientes de la red.

El periódico 'Ecoticias' ha destacado que "cada vez más hogares apuestan por el autoconsumo con almacenamiento para pagar menos, depender menos del gas y protegerse frente a futuras subidas de precio".

En Rumanía, el protagonista del reportaje es Bogdan Vizonie. Este ciudadano instaló paneles fotovoltaicos y una batería porque quería "ser prácticamente independiente energéticamente".

Durante la entrevista, Vizonie reconocía que estaba pensando en electrificar también la calefacción porque "consume mucha electricidad". Según 'Observator', hay más de 10.000 hogares al mes que instalan fotovoltaicos con baterías.

Todo lo que debes saber antes de instalar paneles fotovoltaicos en casa / PEXELS

De hecho, el citado medio anticipa que a finales de año casi la mitad de los prosumidores tendrán almacenamiento. El prosumidor (acrónimo de productor y consumidor) es la persona que consume bienes y servicios, pero participa en su creación.

En este sentido, los prosumidores consumen la energía e inyectan su excedente a la red eléctrica. Según el portal, una vivienda de 100 mm²con una instalación fotovoltaica de 9 kW y un consumo de 400 kWh podría cubrir cerca del 60% del consumo.

Asimismo, la factura de luz sería de 40 euros (200 lei) aproximadamente. En caso de añadir una batería de 10 kWh, podría asumir el 90% del consumo y la factura de la luz se podría reducir hasta los 10 euros (50 lei).