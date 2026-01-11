Un ciudadano español tras ingresar en EEUU: "Si se te complica en España, lo arreglan 'gratis' en un rato"

La Seguridad Social en España ha sido criticada en numerosas ocasiones por los españoles, pero no es la primera vez ni será la última que se comenta en redes sociales la diferencia que hay entre la medicina de nuestro país y la de Estados Unidos. Y ya no necesariamente hablando de lo económico, sino también del propio trato por parte de los enfermeros y doctores. Así lo ha comentado un joven español que ha sido ingresado en EEUU.

El joven se llama Chuusitoo en Tiktok, fue ingresado en un hospital de los Estados Unidos y explicó la gran diferencia que supone respecto a la sanidad española: "Así es la dura realidad y os la cuento desde dentro", comienza en un vídeo publicado en redes sociales. Todo empezó al notarse la garganta algo extraña, por lo que acudió a un centro de salud. Finalmente, dio positivo en anginas.

"Al final la broma se me fue de las manos y tuve que pasar por el hospital, me midieron las constantes vitales, me pusieron una vía para darme suero y decidieron que tenían que hacerme un TAC porque tenía una placa de pus de tres centímetros en mitad de la garganta", explica. Tras ello, le mandaron de urgencia a otro hospital, donde le dijeron que su tratamiento no debía esperar.

Asegura haber sufrido mucho cuando le metieron por la boca una aguja de "8 o 10 centímetros hasta tocar el final de la garganta. Grité muchísimo, lloré y estaba sudando una barbaridad, pero una vez con la garganta dormida, el chico (médico) cogió otra aguja, me la volvió a meter por la boca y en este caso empezó a sacar pus hasta que lo dejó lo más limpio posible" asegura. "Una cosa tan sencilla como la que podría ser una amigdalitis, si se te complica en España, lo arreglan 'gratis' en un rato. "Apreciad lo que tenéis en España porque sinceramente vale oro", concluye.