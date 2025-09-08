Fue la ciudad más importante de Europa 4.000 años atrás y ahora es un impresionante pueblo de Murcia

La trayectoria histórica de nuestro país ha dejado tras de sí cientos de vestigios que, todavía hoy, siguen marcando nuestra manera de entender el mundo.

No sólo sirven para que arqueólogos e historiadores comprendan de dónde venimos, también nos ayudan a cultivar la curiosidad cultural, a descubrir relatos apasionantes y en definitiva a enriquecer nuestra vida.

En el sureste de la península ibérica hay un lugar que se ha convertido en pieza clave para conocer la Edad del Bronce y cómo surgieron las primeras sociedades organizadas de Europa. Hablamos del yacimiento arqueológico de La Bastida situado en Totana, en la Región de Murcia: un enclave que fue nada menos que la ciudad más desarrollada del continente hace más de 4.000 años.

Una ciudad fortificada en pleno corazón de Murcia

A tan solo seis kilómetros del casco urbano de Totana se levanta un cerro abrupto, oculto desde el valle del Guadalentín y rodeado de barrancos.

Hacia el año 2200 a.C., allí floreció una de las urbes más avanzadas de Occidente con unas 40.000 m² de extensión y alrededor de 1.000 habitantes, llegando a ser el mayor asentamiento conocido en Europa y el Mediterráneo occidental de su tiempo.

El poblado no era un simple grupo de casas: sus habitantes construyeron una auténtica ciudad fortificada. Las excavaciones han revelado murallas de hasta tres metros de grosor y torres macizas que se levantaban cada pocos metros, alcanzando una altura estimada de 6 o 7 metros. Incluso se encontró un arco apuntado en una puerta secundaria: un elemento arquitectónico sorprendente para la época, cuyos paralelos más cercanos se encuentran en la antigua Troya o en el Próximo Oriente.

Todo esto demuestra que La Bastida no fue una comunidad aislada, sino que recibió influencias y conocimientos de otras culturas que llegaban desde el Mediterráneo oriental.

Uno de los aspectos que más impresiona al visitar el yacimiento es la forma de enterrar a los difuntos. Bajo el suelo de las viviendas se han localizado decenas de tumbas, muchas de ellas en urnas de cerámica o cajas de piedra. Dentro se han encontrado ajuares funerarios muy variados: desde armas de cobre y plata hasta collares de cuentas de hueso y conchas marinas. Estos contrastes en las ofrendas son prueba clara de que existían clases sociales diferenciadas.

Las viviendas, de planta alargada y muros de casi un metro de espesor, muestran cómo la comunidad estaba organizada en barrios y calles muy estrechas. Junto a las casas se han hallado almacenes, hornos, molinos de mano y enormes recipientes cerámicos para guardar cereales. La ciudad contaba incluso con una gran balsa capaz de almacenar 400.000 litros de agua, un ejemplo de ingeniería hidráulica insólito en aquella época.

Proyecto La Bastida

Aunque el yacimiento fue descubierto en 1869, no fue hasta finales de 2008 cuando arrancó el Proyecto La Bastida, dirigido por la Universidad Autónoma de Barcelona y respaldado por varias instituciones.

Desde entonces arqueólogos y especialistas de todo el mundo trabajan para reconstruir la vida de esta comunidad argárica que dominó el sureste peninsular durante siglos.

Las investigaciones no solo han permitido comprender cómo se organizaban sus habitantes, también han puesto de relieve algo fundamental: La Bastida fue un lugar donde se consolidó un sistema político y social basado en el poder militar y en fuertes desigualdades. Una especie de “ruptura” histórica que marcó el devenir de las comunidades de la península durante más de 700 años.

Cómo visitar La Bastida a día de hoy

En la actualidad este yacimiento se encuentra abierto al público mediante visitas guiadas con reserva previa. Los recorridos se realizan en grupos reducidos y cuentan con guías especializados que explican la historia del lugar y muestran los restos arqueológicos.

Los horarios varían según la época del año: en invierno las visitas son a las 10:00 y 12:00 horas, mientras que en verano se realizan a las 9:00 y 19:00 horas. El precio es muy accesible: la entrada general cuesta 6 euros, los grupos y jubilados pagan 5, y los niños mayores de 5 años, solo 3 euros.