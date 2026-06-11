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La ciudad ideal para los jubilados está en un pueblo de Cataluña: tiene playas kilométricas, opciones artísticas y una muralla del siglo XIV

Sitges, elegida como la mejor ciudad para vivir cuando te jubiles

Sitges

Sitges / Sport

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David Cruz

David Cruz

Elegir dónde vivir tras la jubilación es una de las decisiones más importantes para muchas personas. La tranquilidad, un buen acceso a servicios, la oferta cultural y la calidad de vida suelen convertirse en factores prioritarios una vez finalizada la etapa laboral.

Si nos centramos en Catalunya, encontramos un destino que reúne todas estas características y que se ha convertido de la noche a la mañana en una de las opciones preferidas por aquellos mayores de 65 años que deciden cambiar de vida una vez se han jubilado.

Se trata de Sitges, una localidad costera situada en la comarca del Garraf a apenas 40 kilómetros de Barcelona que destaca por un clima suave, una amplia oferta de ocio y un entorno privilegiado junto al mar Mediterráneo.

Ya son varios los estudios inmobiliarios y de calidad de vida que la han situado como una de las ciudades más atractivas para disfrutar de la jubilación. Así que algo tendrá Sitges.

Port de Sitges

Port de Sitges / Sport

¿Por qué Sitges es una de las mejores ciudades para vivir como jubilado?

Uno de sus principales atractivos son sus playas. El municipio cuenta con kilómetros de costa que combinan amplios arenales urbanos de fácil acceso con pequeñas calas naturales. Si a esto le sumamos un extenso paseo marítimo de 2,4 kilómetros de longitud, puedes recorrer buena parte del litoral sin cambiar de rumbo.

Pero Sitges destaca por mucho más que sus paisajes. Su casco histórico conserva algunos de los elementos patrimoniales más importantes de la comarca. Entre ellos, la antigua muralla medieval (cuyos orígenes se remontan al siglo XIV y qur formó parte del sistema defensivo de la villa).

Muy cerca encontramos el Palacio del Rey Moro y la iglesia de Sant Bartolomeu i Santa Tecla, el edificio más representativo de la localidad al ubicarse en un pequeño promontorio.

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Una amplia oferta cultural e histórica, servicios básicos disponibles a un paso y una gastronomía de lujo son tan solo otros puntos que convierten a Sitges en el lugar perfecto para jubilarnos.

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