Esta es la ciudad española que más le gusta a Sharon Stone: está en Andalucía y "es preciosa"

España es un país con multitud de ciudades cargadas de historia, arquitectura y patrimonio. No obstante, vivimos en uno de los países más visitados por turistas extranjeros, y no solo por el buen clima del que disfrutamos durante buena parte del año.

Sharon Stone, protagonista de la icónica 'Instinto Básico', ha visitado en varias ocasiones España. Y después de estos viajes, tiene claro cuál es la ciudad que más le ha gustado: Sevilla, la capital andaluza, destaca por encima del resto.

Con motivo de una gala que se celebraba en la ciudad, Sharon Stone se hospedó en Sevilla durante varios días y ha confirmado que es "una preciosidad" de la que se ha llegado a enamorar.

National Geographic es uno de los medios que ha escrito acerca de esta curiosidad, confirmando que Sharon Stone visitó tanto la Plaza de España como la Giralda de Sevilla y su catedral.

Ella misma compartió con sus más de 4,2 millones de seguidores de Instagram en octubre de 2021 una panorámica del centro de Sevilla mientras se escuchaba el replicar de las campanas.

Evidentemente, Sharon Stone no es la única intérprete de Hollywood que ha visitado Sevilla, pero sí una de las pocas que abiertamente ha declarado que se trata de su ciudad favorita en España.

Cómo no, durante sus días en Sevilla, la actriz también aprovechó para degustar la gastronomía local, y quién sabe si probar algunas de las clásicas tapas sevillanas. También se mostró muy interesada en la cultura flamenca y en otros muchos edificios históricos como el Alcázar.

El cariño que Sharon Stone demostró hacia Sevilla hace tan solo unos años no ha sido olvidado por los sevillanos, que no han dudado en comentar sus publicaciones, en especial la que protagoniza su querida ciudad.