¿Cuál es la ciudad de España con más bares?

Los bares son uno de los tipos de establecimiento más comunes en España. Teniendo en cuenta que el país cuenta con el récord mundial de más bares per cápita, no es extraño toparse con esta clase de locales a cada paso que damos. No obstante, hay una región en particular que tiene más que el resto de la nación y, a pesar de lo que podrías pensar, no es ni Barcelona ni Madrid.

Con 5,03 bares por cada mil habitantes, la ciudad de León de Castilla y León es la localidad con mayor densidad de bares de toda España. Incluso, detrás de León, se encuentra la ciudad de Salamanca con 4,22 bares por cada mil habitantes, lo que refleja que no necesariamente las zonas más habitadas del territorio son las que cuentan con un mayor número de establecimientos para tomar bedidas y consumir tapas.

En cualquier caso, entre tabernas y tascas, León es símbolo de estos locales desde la Edad Media, según las investigaciones históricas. A lo largo de los siglos, la ciudad se ha asentado como un punto de encuentro para las personas que recorren las antiguas callejuelas y buscan recuperar fuerzas y descansar, sobre todo teniendo en consideración que se trata de una de las ciudades más fascinantes de España con un gran número de establecimientos hosteleros para el sinfín de visitantes que llegan con regularidad.