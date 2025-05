La cita más paranormal de 'First dates' que el chico empezaba de forma atípica: "Te vas a quedar un poco loca"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple. El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En el programa del miércoles por la noche el programa juntaba a Alejandro, un vigilante de seguridad de Palma de Mallorca, y a Cynthia, una camarera de Jaén. Ambos llegaban con la idea de encontrar el amor, pero ha habido un tema que se ha robado el 'show': los fenómenos paranormales.

El aficionado, en este caso, era el chico, aunque ella también se definía como una persona muy espiritual y creyente de las energías. "Es una ciencia inexacta. Por mucho equipo que tengas, no te asegura que puedas tener un contacto", comentaba él.

Alejandro y Cynthia comparten cena en 'First dates'. / Cuatro

Respecto a la cita, Alejandro estaba satisfecho: "Me han llamado la atención los ojos que tiene, son curiosos. Es muy mona", comentaba a las cámaras de programa. No obstante, el tema paranormal no tardó en aparecer, a colación del mallorquín: "Te vas a quedar un poco loca. ¿Qué piensas sobre los fenómenos paranormales?", le espetaba.

Ella, lejos de repudiarle, respondía que piensa que existen, algo que él aprovechó para tirar del cable: "Me ha dado la sensación de que no le desagrada el mundo y que tiene curiosidad", comentaba el guardia de seguridad. Ella sentía interés porque reconocía que era un tema que desconocía, pero que le parecía interesante.

Después, ya cambiando de tema, ambos se conocían un poco en tema de trabajo y estudios, pero parece que la pasión de uno y la curiosidad de la otra ya habían dejado el campo completamente sembrado para pasar al confesionario y decidir que querían seguir conociéndose.

"Es pronto para decirlo, pero creo que podemos encajar", comentaba Alejandro, que veía como Cynthia le comentaba que tenía "una energía bonita". Al final, no fue necesario de ningún instrumento de medición paranormal para confirmarse que habría segunda cita.