La cita nonagenaria de 'First dates' que demuestra que el amor no entiende de edades

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En el programa del miércoles 23 de abril se han juntado dos personas de la tercera edad, pero con una actitud de lo más jovial. Por un lado, se nos presentaba Ana, de 82 años y bisabuela que se mostraba muy feliz de conocer a Carlos Sobera y quería una persona educada, "que te trate con cariño" y con quien "pueda subir para arriba y para abajo". Mientras, por el otro llegaba Jesús, de 91 años, que trabajó de lampista y ha demostrado estar en un gran estado tanto físico, como mental que le ha entrado bien por los ojos a Ana.

Jesús, el hombre de 91 que sigue en busca del amor. / Cuatro

Más todavía después de interpretar una canción de Antonio Machín, que resultó ser uno de los artistas favoritas de su cita cuando era joven. Una vez en la mesa, ambos revelaban que se encontraban viudos y la forma en la que suelen pasar los días.

La cena iba viento en popa gracias a la espontaneidad de Jesús, que revelaba que escribía poemas y pintaba cuadros, algo que a Ana le ha parecido muy "bonito". Sin embargo, el hombre reconocía sentirse un poco bajo de moral desde hacía un tiempo, por lo que Ana le tranquilizaba al expresarle su deseo de conocerse con calma.

Ana, la mujer de 82 años que quiere conocer a su nuevo amor. / Cuatro

A lo largo de la cita fue el nonagenario quien llevó las riendas en todo momento, incluso explicándole anécdotas de cuando era pequeño y vivió la guerra y la postguerra, mientras ella se quedaba embelesada escuchándole.

Finalmente y tras un nuevo 'concierto' de Jesús, con otra canción de Machín, ambos acordaban tener una segunda cita, demostrando que en esto del amor no hay cifras y se puede ser feliz con otra persona independientemente de la edad.