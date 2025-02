Esta cita de First Dates 'discute' al hablar de la homosexualidad: "No voy a cambiar mi lenguaje"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Pepe, de 72 años e Inma, de 66. Ambos se han gustado en la primera toma de contacto y han procedido a cenar en la sala. La conversación denotaba una buena sintonía entre ambos, pero todo ha cambiado al hablar sobre música.

Pepe ha dicho que le encanta bailar, pero Inma ha destacado su preferencia por escuchar canciones tranquilamente. Al hablar sobre sus ídolos en este ámbito, ambos han coincidido en su afición por Camilo Sesto, y Pepe ha dicho que era "muy maricón".

Este término no le ha gustado a Inma. "No digas maricón porque esta feo. Se dice 'gay'", a lo que Pepe ha respondido: "Gay es inglés. Para mí es moderno". La mujer ha insistido en que cambie su vocabulario. "Maricón no se dice. Es una palabra fea. Soy una persona que respeto todo", ha dicho.

Pepe ha sido claro con su postura. "Yo respeto a todo el mundo, pero no voy a cambiar mi lenguaje a lo 72 años". La cita ha proseguido y han compartido su opinión sobre descartar la opción de mantener una relación abierta. Han tenido más intereses en común y, tras acceder a una habitación reservada, se han dado un beso.

En la valoración final, Inma ha dicho que tendría una segunda cita, pero Pepe ha descartado esa opción porque no le "ha llenado".