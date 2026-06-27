La lección de Michael Jordan, leyenda del baloncesto: "He fallado una y otra vez en mi vida, y por eso tengo éxito"

Muchos expertos en emprendimiento coinciden en el mismo punto: el éxito no forma parte de la casualidad, sino que es el resultado que se obtiene después de encadenar múltiples fracasos seguidos.

Un fenómeno que aparece fruto de la experiencia obtenida en intentos anteriores. Algo que el propio Michael Jordan, exjugador profesional de baloncesto, tiene muy presente, tal y como ha dejado caer en alguna que otra ocasión.

Tanto es así que a él se le atribuye la frase que dice: "He fallado una y otra vez en mi vida, y por eso tengo éxito"; una frase que guarda mucha más sabiduría de lo que parece, sobre todo en los entornos en los que solía moverse Jordan.

Y es que una de las claves de esto último, según explicaba el deportista de élite, tiene que ver con que el miedo al fracaso es lo que a menudo te frena a intentar algo; siendo esto un paso imprescindible de cara a triunfar.

De hecho, el propio Michael Jordan ha compartido su verdad en numerosas entrevistas con el objetivo de desmitificar el éxito como algo que se consigue sin sacrificio, dado que suele ser al contrario.

"He fallado más de 9.000 tiros en mi carrera y he perdido más de 300 partidos"; unas cifras que resultan impactantes, sobre todo, viniendo de alguien de la talla deportiva del mismo Michael Jordan.

De ahí se desprende una buena parte de la filosofía del exjugador de baloncesto, haciendo que afrontase la vida con este pensamiento en mente para evitar que el miedo le frenase en las ocasiones más importantes.

Esa es la parte más importante de la mentalidad ganadora de Michael Jordan, la cual se puede resumir a la perfección en otro de esos refranes que se usan a diario en nuestro idioma: "quien no arriesga, no gana".