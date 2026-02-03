El cirujano Mario Alonso Puig desvela cómo convencer al cerebro de que un fracaso no es una derrota: "No te humilles, no te maltrates"

No es fácil superar una situación en la que uno piensa que ha fracasado, independientemente del campo de la vida en el que se desarrolle ese 'fallo', ya sea en el ámbito laboral, deportivo o en las relaciones personales. Sin embargo, existen dos caminos para afrontar una situación como esta y no quedarse en el intento de superar ese fiasco.

Al menos, así lo apunta el especialista, el cirujano y conferenciante Mario Alonso Puig. Según su visión, lo más importante en estos casos es no sucumbir ante los pensamientos intrusivos normales que genera el cerebro.

El doctor Mario Alonso Puig, en una sesión fotográfica para El Periódico. / Marc Martí/DDG

actu"Cuando uno comete un error tiene dos caminos, solo dos: convertirlo en un fracaso o en un aprendizaje", arranca el especialista en su última entrevista con DAZN. Aunque se especializó en temas digestivos, tiene el suficiente conocimiento como para dar consejos en otros aspectos y no duda en compartirlo con la sociedad.

Según comenta Alonso Puig, lo que hace que un error adquiera la categoría de fracaso es "la forma de hablarte". En este sentido, lo más práctico es quitar esa idea de la cabeza de que uno no puede fallar, pues el error es una parte inherente al ser humano, y convertir ese pensamiento en una baza a favor.

Neymar rompió a llorar al perder la final de la Champions en 2020. / EFE

"Todos sabemos que algunos de los mejores deportistas del mundo han cometido montones de errores, pero no han hecho que se conviertan en fracasos", resalta, trasladando la cuestión a la práctica deportiva de élite.

En resumen, comenta que es indispensable no autotorturarse cuando las cosas no van como uno tenía pensado, hablarse a uno mismo "de una manera que no haga que te hunda, no te humilles, no te denigres, no te maltrates", señala.

Esta es una recomendación que cuenta con total validez en la vida de la gente de a pie, y que puede aplicárselo en prácticamente cualquier caso: "Tenemos que buscar no el castigar, sino corregir", por eso, no podemos centrarnos en la forma de afrontar las situaciones desde el rencor.

"Hay formas de hablarnos y hay formas de hablar a los demás que nunca corrigen, solo castigan", sentencia el tema el especialista. Así, esta sería la única manera de aplicar la máxima que intenta explicar que todo fracaso es una oportunidad para crecer, aunque está claro que se necesita un trabajo psicológico previo para no morir en el intento.