El cirujano Diego González Rivas desvela el dineral que recibió por una de las operaciones más caras de su carrera

Diego González Rivas es uno de los mejores cirujanos del mundo. El coruñés es pionero en la cirugía toracoscópica asistida por vídeo con puerto único (Uniportal VATS), una técnica que permite realizar intervenciones pulmonares complejas a través de una sola incisión.

El doctor ha operado a más de 10.000 personas en 138 países con sus técnicas innovadoras que han revolucionado la cirugía torácica y permiten el alta hospitalaria en 24-48 horas tras la operación. Además de su impacto médico, Diego ha vivido experiencias únicas y, en ocasiones, curiosas en su carrera internacional.

En el pódcast 'Vaya Vaina', el cirujano compartió una de las operaciones más extraordinarias de su trayectoria: "Hasta casi seis ceros. Un multi, multi, multimillonario me recogió en el Kilimanjaro con su jet privado. Operé en Tanzania, después me quería tomar cuatro o cinco días para subir el Kilimanjaro y necesitas cinco o seis días mínimo para hacerlo".

Relató cómo surgió la oportunidad de operar a la esposa del empresario: "Me dijo: 'Quiero que operes a mi mujer, es un caso complicado porque en Estados Unidos no, incapaz'. Y yo le dije: 'Bueno, pues mira, yo subo el Kilimanjaro', luego tenía un vuelo y llegaba a Bucarest, porque tenía que operar en Bucarest. 'Si quieres ir a Bucarest, lo opero allí'".

La situación se complicó por la fecha elegida por el empresario: "Sería para el día 26. Me dijo: 'Sí, pero queremos que lo operes el 25'. Yo: 'Pero ¿por qué el 25?' 'Porque según la carta astral, el 25 por la mañana es el mejor día. No te preocupes, te pagamos lo que quieras'. Entonces dije: 'Hombre, pero es que el día 25 estoy en el Kilimanjaro, arriba'. 'No te preocupes, pongo mi jet privado en el Kilimanjaro'. Y fue así".

Cuando le preguntaron si él había puesto el precio de la operación, Diego se mostró discreto: "No, el precio mejor no os lo digo", respondió entre risas, dejando entrever el nivel de la transacción sin entrar en detalles.

"¿Es lo más caro que has hecho?", le preguntaron, a lo que el cirujano respondió con naturalidad: "De las más, sí", confirmando que aquella intervención fue, sin duda, una de las más singulares de su carrera.