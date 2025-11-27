SUPERMERCADOS
Cinco trucos secretos de los supermercados para que gastes más dinero, según un dietista
Este experto te da una serie de consejos para evitar que gastes tanto dinero en el supermercado
Sabemos que haces la compra todas las semanas. Es un hábito que seguimos todos los ciudadanos si queremos seguir alimentándonos. Sin embargo, detrás de cada estantería y cada pasillo hay estrategias de marketing especialmente diseñadas para que los clientes gasten más dinero de lo que tenían previsto.
Sin ir más lejos, según el dietista Mikel Pérez de Pipaon, existen cinco trucos principales que los supermercados emplean para incentivar compras adicionales. Te enseñamos cuáles son para que puedas prepararte ante estas técnicas que únicamente buscan que las empresas maximicen beneficios.
Los 5 trucos que emplean los supermercados para que gastes más dinero
- Colocar los productos básicos al fondo del establecimiento y espaciados entre sí. Una técnica que te obliga a recorrer largos pasillos, tentándote con todos los productos que veas por el camino.
- Los productos más caros o rentables se colocan a la altura de los ojos: el objetivo es captar tu atención y que el producto termine en el carrito.
- Promociones engañosas: según Pérez de Pipaon, reclamos como "segunda unidad a mitad de precio" se aplican a productos en muchos casos innecesarios.
- Chocolatinas y snacks en la zona de cajas, en muchos casos a precios más elevados que en sus correspondientes pasillos. A última hora, el comprador ya está hambriento y busca saciarla de forma rápida.
- Los carros de la compra a veces se desvían o se mueven sin querer por cuestiones de diseño, con el objetivo de que estés más tiempo en los pasillos.
Hay otros muchos métodos que emplean los supermercados en la compra de sus clientes: carros más grandes para que parezcan vacíos, cintas transportadoras largas, colocación estratégica de productos como la leche al fondo o formatos de ahorro que no siempre son más baratos son tan solo algunas de estas técnicas. ¿Las conocías?
