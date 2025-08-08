Los cinco mejores métodos para ahorrar según Richard Gracia, experto en inversiones: "Lo primero que tienes que hacer..."

Ahorrar dinero puede parecer una tarea cuesta arriba, especialmente en un contexto como el actual, donde la inflación, el precio de la vivienda y productos de consumo siguen al alza. Sin embargo, existen estrategias efectivas para empezar a ahorrar y mejorar tus finanzas personales, y así lo demuestran Richard y Diego Gracia en su libro 'El método rico: La guía definitiva para conseguir éxito y dinero'.

Richard Gracia es inversor, empresario, consejero independiente y profesor adjunto, además de ingeniero de formación. Empezó su carrera laboral en First Solar, trabajó en grandes empresas por España, Reino Unido, Perú, Suiza y Alemania y se dió cuenta que lo que quería realmente era emprender. Fue entonces cuando creaó el marketplace de servicios domésticos más importante de España. Más tarde fue Director General de Cabify y Pavigym, además de co-fundar otras empresas.

Con tan amplia experiencia, Richard decidió embarcarse en una nueva aventura junto a su hermano Diego Gracia, escritor, inversor inmobiliario y formado en finanzas personales, con una amplia trayectora y crearon su libro “El método rico: La guía definitiva para conseguir éxito y dinero”, donde ofrecen consejos sobre cómo organizar y gestionar el dinero, con métodos tanto para principiantes como para aquellos que ya han tenido algo de experiencia en el mundo de las finanzas personales.

Guía definitiva con los mejores métodos para empezar a ahorrar

Con el panorama económico actual, donde la inflación está subiendo y las necesidades básicas cuestan más que nunca, como la vivienda o productos de consumo básicos, la población está más preocupada por sacar el máximo partido a sus ahorros y eso se puede ver en el aumento de búsquedas en internet sobre cómo ahorrar, en qué invertir para obtener la mayor rentabilidad o cómo mejorar tus finanzas personales, tendencias que podemos ver de forma recurrente en Google Trends.

Con la ayuda de Richard Gracia, desglosamos todos y cada uno de los mejores métodos para ahorrar y ponerte al día con tus fiananzas. Entre estos métodos encontramos:

1. Método del preahorro: págate a ti primero

Inspirado en Robert Kiyosaki, este método consiste en separar una parte de tus ingresos tan pronto como cobras y destinarla al ahorro. La automatización es clave. Primero se debe construir un fondo de emergencia de 3 a 6 meses y, posteriormente, diversificar en inversiones seguras.

2. Método siempre el mismo salario

Consiste en mantener un nivel de gasto constante y reservar todo ingreso adicional —como pagas extras o bonos— para el ahorro o la inversión. Así, se acelera la creación del fondo de emergencia o se pueden destinar esos ingresos a planes de jubilación.

3. Método 50/20/30: simplicidad con estructura

Dividir tus ingresos en un 50% para necesidades, 20% para ahorro e inversiones y 30% para estilo de vida ayuda a organizar tu economía sin perder de vista tus metas financieras. Ideal para quienes quieren un método estructurado y flexible.

4. Método Kakebo: el arte japonés del ahorro consciente

Este sistema tradicional japonés propone registrar a mano todos tus ingresos y gastos en una libreta, fomentando la consciencia financiera y el autocontrol. Según los hermanos Gracia, “este ejercicio manual mejora significativamente la relación que tienes con tu dinero”.

5. Método T. Harv Eker: organización avanzada en seis cuentas

Este método propone dividir tus ingresos en seis cuentas: necesidades básicas, ahorro a largo plazo, formación, ocio, compras importantes y ayuda a los demás. Es especialmente útil para quienes buscan una visión integral y equilibrada de sus finanzas.

Por qué estos métodos funcionan en 2025

Con un panorama económico incierto, aprender a gestionar el dinero no solo es deseable, sino esencial. El interés por términos como “cómo ahorrar”, “en qué invertir” o “cómo mejorar mis finanzas personales” ha aumentado significativamente en Google Trends, reflejando la preocupación generalizada por proteger y rentabilizar los ingresos.

Los métodos presentados por los hermanos Gracia no solo aportan soluciones realistas, sino que también se adaptan a distintos niveles de conocimiento y necesidades personales. Su enfoque práctico y accesible convierte el reto de ahorrar en una meta posible, incluso en un contexto de crisis.