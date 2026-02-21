Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Skimo JJOOFernando AlonsoAjay TavaresBarcelona - UCAM MurciaAlpinismoBaldeCuadro Copa del ReyEtapa 6 UAE Tour 2026Antonio LobatoUEFA Multa BarçaBarcelona - BaskoniaHorario AlcarazJeséDónde ver Copa Rey BaloncestoLuis EnriqueEntradas Barça femenino Camp NouSpotify Camp NouTest MotoGPAlcaraz DohaBarcelona - Levante horarioBarcelona - Levante alineacionesOsasuna - Real Madrid horarioClasificación Volta AlgarveOsasuna - Real Madrid alineacionesClasificación LaLigaCuadro Europa League ConferenceClasificación UAE TourMaldiniGonzalo Miró
instagramlinkedin

SUPERMERCADO

Los cinco mejores hummus que puedes encontrar en el supermercado, según la OCU

Si estás pensando en comprar hummus, esta es la selección que debes considerar

Día Mundial del Hummus: cómo preparar en casa esta receta internacional

Día Mundial del Hummus: cómo preparar en casa esta receta internacional / Freepik

Cristian Miguel Villa

Cristian Miguel Villa

El hummus es un alimento saludable que ha ganado mucha fuerza estos últimos años tanto por su sabor, sus ingredientes y su fácil consumo. Pero, ¿cuáles son realmente las mejores alternativas de hummus a encontrar en el supermercado?

Estos hummus no te decepcionarán, según la OCU

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) realizó en su momento un estudio en el que analizó más de 40 marcas de hummus de supermercado distintas, llegando a la conclusión de que las siguientes cinco eran claramente las más recomendables.

En el puesto número cinco se encuentra el 'Sorribas Hummus' de nueces y romero, que de primeras ya destaca por contar con un Nutri-Score de rango A. Aproximadamente cuenta con 200kcal por cada 100 gramos.

En el cuarto puesto se encuentra ubicado el hummus 'Santa Teresa'. Aquí también hablamos de un Nutri-Score de categoría A, con 210 kcal por cada 100 gramos. También se destaca en él una buena calidad de ingredientes y un sabor equilibrado.

Abriendo el cajón del honor, en tercera posición, está el 'Shukran hummus edamame'. También con un Nutri-Score A, lo que realmente destaca de este hummus es su bajísimo contenido calórico, con tan solo 131kcal por cada 100 gramos.

La medalla de plata recae en este caso para el 'Shukran hummus mango'. Lógicamente con Nutri-Score A y unas 228kcal por cada 100 gramos, lo que realmente se destaca de este hummus es la creatividad de su composición y el hecho de que siga teniendo un buen valor nutricional.

Y en primer lugar como hummus más recomendable por la OCU, aparece el hummus clásico de garbanzo (con énfasis en el de marca Carrefour). Nutri-Score A, con una receta sencilla y buena proporción de garbanzos y un precio de menos de 1 euro por cada 200 gramos que lo convierte en una referencia absoluta en términos de calidad-precio.

Noticias relacionadas y más

Así que ya lo sabes: si has de comprar un hummus en el supermercado, cualquiera de estos es una buena opción. Eso sí, en ocasiones no hay nada como un buen clásico, y la prueba de ello es que el hummus de garbanzo tradicional domine al resto de sus competidores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Carlos Rivero desvela cuánto dinero gana con las retransmisiones: 'Mi sueldo es transparente
  2. Jesús Manzano, exguionista de 'El Hormiguero', desvela cómo era trabajar con Pablo Motos: 'Censuran todo el rato
  3. Borracha en directo: La reportera viral de los Juegos Olímpicos que se disculpó con la audiencia por su última conexión
  4. Un exluchador de la UFC noquea a un 'streamer' en directo tras vacilarle: 'No me gusta tu actitud
  5. Las fotos secretas del ex príncipe Andrés: Jugando junto a un niño y una bizarra pelota con un pezón
  6. Juan Dávila se va de la lengua en 'La Revuelta' y Broncano tiene que frenarlo en seco: 'No se puede hablar de eso
  7. Malas noticias para quienes ganan entre 22.000 y 35.000 euros: Hacienda podría darles un susto en la declaración de la Renta
  8. Quién es Eileen Gu: La atleta olímpica china nacida en California, estudiante de física cuántica y modelo

La tortilla de patatas que más alucina (o indigna) está en Madrid: más allá del "con o sin cebolla"

La tortilla de patatas que más alucina (o indigna) está en Madrid: más allá del "con o sin cebolla"

Las últimas palabras de Eric Dane antes de morir: conmovedores mensajes para su familia

Las últimas palabras de Eric Dane antes de morir: conmovedores mensajes para su familia

Tu vieja máquina de escribir puede ser un tesoro para los coleccionistas: pagan miles de euros

Tu vieja máquina de escribir puede ser un tesoro para los coleccionistas: pagan miles de euros

Los cinco mejores hummus que puedes encontrar en el supermercado, según la OCU

Los cinco mejores hummus que puedes encontrar en el supermercado, según la OCU

¿Cuánto cobra un especialista en marketing digital? Sueldo base, bonus y complementos

¿Cuánto cobra un especialista en marketing digital? Sueldo base, bonus y complementos

Sol y temperaturas cercanas a los 20 grados: el Meteocat anticipa un sábado muy agradable en Catalunya

Sol y temperaturas cercanas a los 20 grados: el Meteocat anticipa un sábado muy agradable en Catalunya

Multado con 200 euros por no llevar este dispositivo obligatorio que no es la baliza V16

Multado con 200 euros por no llevar este dispositivo obligatorio que no es la baliza V16

El Xocas responde a Rufián, sobre los impuestos: "Estoy orgulloso de pagar"

El Xocas responde a Rufián, sobre los impuestos: "Estoy orgulloso de pagar"