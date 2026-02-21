Los cinco mejores hummus que puedes encontrar en el supermercado, según la OCU

El hummus es un alimento saludable que ha ganado mucha fuerza estos últimos años tanto por su sabor, sus ingredientes y su fácil consumo. Pero, ¿cuáles son realmente las mejores alternativas de hummus a encontrar en el supermercado?

Estos hummus no te decepcionarán, según la OCU

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) realizó en su momento un estudio en el que analizó más de 40 marcas de hummus de supermercado distintas, llegando a la conclusión de que las siguientes cinco eran claramente las más recomendables.

En el puesto número cinco se encuentra el 'Sorribas Hummus' de nueces y romero, que de primeras ya destaca por contar con un Nutri-Score de rango A. Aproximadamente cuenta con 200kcal por cada 100 gramos.

En el cuarto puesto se encuentra ubicado el hummus 'Santa Teresa'. Aquí también hablamos de un Nutri-Score de categoría A, con 210 kcal por cada 100 gramos. También se destaca en él una buena calidad de ingredientes y un sabor equilibrado.

Abriendo el cajón del honor, en tercera posición, está el 'Shukran hummus edamame'. También con un Nutri-Score A, lo que realmente destaca de este hummus es su bajísimo contenido calórico, con tan solo 131kcal por cada 100 gramos.

La medalla de plata recae en este caso para el 'Shukran hummus mango'. Lógicamente con Nutri-Score A y unas 228kcal por cada 100 gramos, lo que realmente se destaca de este hummus es la creatividad de su composición y el hecho de que siga teniendo un buen valor nutricional.

Y en primer lugar como hummus más recomendable por la OCU, aparece el hummus clásico de garbanzo (con énfasis en el de marca Carrefour). Nutri-Score A, con una receta sencilla y buena proporción de garbanzos y un precio de menos de 1 euro por cada 200 gramos que lo convierte en una referencia absoluta en términos de calidad-precio.

Así que ya lo sabes: si has de comprar un hummus en el supermercado, cualquiera de estos es una buena opción. Eso sí, en ocasiones no hay nada como un buen clásico, y la prueba de ello es que el hummus de garbanzo tradicional domine al resto de sus competidores.