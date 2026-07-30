Cinco jóvenes encapuchados asaltan una joyería del centro comercial Mataró Park

Nuevo asalto en Mataró. Este jueves, cinco delincuentes han entrado a robar en el centro comercial del Mataró Park. Los hechos han ocurrido sobre las 18:20 de la tarde, en la tienda 'José Luís', una joyería de lujo.

Durante el atraco, al menos uno de ellos portaba un arma de fuego con la que intimidó a los empleados para facilitar el robo y evitar cualquier intento de resistencia. Tras acceder al establecimiento, rompieron las vitrinas utilizando objetos contundentes y se apoderaron de todas las joyas que pudieron recoger en apenas unos minutos. La cantidad exacta de piezas sustraídas todavía no ha sido confirmada por las autoridades pero actuaron con rapidez.

Un robo a mano armada

Una vez cometido el robo, el grupo abandonó el local por una salida lateral del centro comercial. En el exterior les esperaba un vehículo preparado para la fuga, lo que les permitió escapar antes de que las patrullas policiales llegaran al lugar.

Las primeras investigaciones apuntan a que los sospechosos utilizaron varios coches durante la huida. Entre los vehículos estaban un Nissan y Lexus, aunque los investigadores continúan verificando todos los datos para reconstruir el recorrido seguido por los delincuentes.

El robo ocurrió en medio de la tarde, lo que provocó muchos nervios y pánico entre los presentes. Algunos comerciantes optaron por cerrar sus tiendas de forma preventiva.

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Los agentes de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Local se desplazaron hasta el Mataró Park. Como medida de seguridad, el recinto fue desalojado parcialmente y la zona donde se encuentra la joyería quedó acordonada para facilitar el trabajo de la policía científica.