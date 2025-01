Cinco expresiones que toda persona de Asturias ha usado alguna vez

En todas las comunidades autónomas existen expresiones típicas que demuestran que formas parte de la región aun cuando no vives en ella, pero la cosa se acentúa cuando esta última posee lenguas y dialectos propios que no se ven en otras zonas de la península. Y, precisamente, una de las más ricas en cuanto a términos identitarios no es otra que Asturias.

Comenzando, como no podía ser de otra manera con el característico "No me da más", para indicar que algo te genera indiferencia o no te aporta demasiado en general. Por no hablar del típico "préstame pola vida", que se utiliza para identificar aquello que disfrutas al máximo y que te encanta en todos los sentidos.

Otra de las expresiones que se suele usar bastante tiene que ver con el famoso "Al platu vendrás, arbeyu", para indicar que alguien tiene que dar marcha atrás en una decisión que ha tomado en un momento concreto y de la que probablemente se arrepienta.

En un sentido parecido se suele usar también la de "Fáltate un viaje a Covadonga" que significa que alguien muestra ser poco inteligente. Sin embargo, una de las más utilizadas sería la de "Estar pingado" para hacer referencia a aquellas situaciones en las que estás calado de agua; una expresión especialmente útil en una región que posee un clima con lluvias frecuentes.