Cierra una de las discotecas más míticas de Barcelona: bajará la persiana el 31 de marzo

Barcelona siempre ha sido una ciudad de noche, llena de discotecas, salas y locales donde la gente sale a bailar, a desconectar y a vivir la ciudad de otra manera. Durante años ha habido opciones para todos los gustos y estilos, y muchos de esos sitios se han convertido en lugares por los que han pasado diferentes generaciones.

Sin embargo, cada vez es más común ver cómo locales míticos van cerrando, y ahora es el caso de Waka Sabadell. El local, ubicado en Sant Quirze del Vallès y muy conocido entre jóvenes de toda el área metropolitana, cerrará definitivamente el próximo 31 de marzo.

El Ayuntamiento ha decidido no renovar su licencia, y la caducidad del permiso ha sido la clave para poner fin a una actividad que llevaba años generando conflictos.

Desde hace tiempo, la discoteca arrastraba una trayectoria marcada por los problemas. Peleas, altercados en el exterior, intervenciones policiales frecuentes y un clima de tensión constante formaban parte del día a día del local, especialmente durante los fines de semana.

La situación se había normalizado. Pero no todo queda ahí, y es que a esto se suman polémicas más graves que acabaron de deteriorar su imagen pública: agresiones sexuales a menores que han ocurrido en su interior, denuncias por comportamientos racistas en la entrada, actuaciones violentas por parte del personal de seguridad y episodios que generaron una fuerte alarma social.

Todo ello alimentó el rechazo vecinal y aumentó la presión sobre las instituciones para poner fin a la actividad del local. Los vecinos llevaban años reclamando soluciones, y con la no renovación de la licencia, el Ayuntamiento ha dado el paso definitivo para cerrar un espacio que para muchos se había convertido más en un problema que en un referente de ocio.

"Aprobamos una modificación de usos hace cinco años, con un periodo de adaptación para las actividades económicas afectadas, que vence en abril", ha declarado el Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès al 'Diari de Sabadell'.

Noticias relacionadas

El Ayuntamiento ha explicado que la normativa vigente ya no permite este tipo de locales en la zona, ya que la intención es reducir los problemas de ruido y convivencia y evitar que la ciudad vuelva a convertirse en un foco de concentración de ocio nocturno,