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Científicos y veterinarios coinciden: los bebés que crecen con un perro en casa tienen menos riesgo de sufrir dolencias respiratorias

Una reciente investigación con más de 400 familias de muestra ofrece resultados muy prometedores

Imagen de un perro y un bebé

Imagen de un perro y un bebé

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Ramón Baylos

Ramón Baylos

Son muchos los estudios cuyos resultados muestran los beneficios que supone crecer en una familia donde uno de sus miembros es un perro; sobre todo en relación al desarrollo del sistema inmunológico del bebé.

Uno de los más recientes, de hecho, encontró una correlación fuerte entre crecer en un hogar con un perro y contar con menor riesgo a padecer infecciones de tipo respiratorio. Pero, ¿a qué se debe este enlace?

La investigación se realizó por parte de la revista científica Pediatric Allergy and Immunology y utilizó una muestra compuesta por 400 familias finlandesas para obtener resultados que fueron muy prometedores.

Según los científicos, los resultados se deben a que los bebés que conviven con perros están expuestos a un tipo de bacteria que sirve como factor de protección para las vías respiratorias.

No obstante, los responsables del estudio apuntaron en la revisión de su método que esto último podía no depender únicamente de la presencia de un perro en casa, sino de cómo el comportamiento de la familia gira en torno a ello.

En este caso en concreto, se lanzaron varias hipótesis al respecto. Sin embargo, la principal es que el bebé salga más de casa aprovechando los paseos del perro y se exponga a alérgenos desde una corta edad, de tal forma que su sistema inmune no desarrolle alergias tempranas.

Además, en el estudio se constató que la ausencia de infecciones respiratorias en el bebé a causa de la presencia de un perro en el hogar también podía prevenir futuras dolencias asociadas como el asma.

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De esta manera, estamos ante otra investigación cuyos resultados prueban los beneficios de crecer con un perro en el hogar, más allá de aquellos que también se obtienen a nivel psicológico y de actividad física.

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