Los científicos identifican el fármaco que reduce la pérdida de masa muscular en los medicamentos para perder peso

Un nuevo estudio publicado por la revista Nature Medicine ha identificado un fármaco experimental capaz de reducir significativamente la pérdida de masa muscular, un efecto colateral sumamente preocupante entre los usuarios de medicamentos GLP-1.

Si bien estos han revolucionado el tratamiento de la obesidad, asimismo han despertado preocupación dentro del sector fitness, quienes reconocen cómo no solo se pierde grasa corporal sino, también, masa muscular, dificultando aspectos como la movilidad, la capacidad funcional, la fuerza y la salud metabólica.

La semaglutida y la tirzepatida tienen una capacidad inédita para reducir el peso, y si bien entre un 25% y 40% del mismo puede provenir de masa libre de grasa, los expertos advierten que la pérdida de músculo es especialmente peligrosa entre personas mayores o con bajos niveles de actividad física.

Como resultado, el estudio en cuestión evaluó el potencial de un anticuerpo monoclonal llamado apitegromab, el cual bloquea la acción de la miostatina, una proteína que se encarga de limitar el crecimiento muscular.

El ensayo clínico consideró a 102 adultos con sobrepeso u obesidad, donde todos recibieron tirzepatida, pero solo una parte recibió apitegromab, mientras que el resto fue tratado con placebo.

Luego de seis meses de seguimiento, la pérdida de peso entre ambos grupos fue semejante (aproximadamente, 11 o 12 kilogramos), pero la composición corporal sí manifestó una notable diferencia, pues los participantes que fueron tratados con apitegromab conservaron un 55% más de masa magra que los que solo recibieron tirzepatida.

Es decir, los usuarios perdieron peso de manera similar, pero la variación radicó en qué porcentaje de ese peso perdido correspondió a grasa corporal y qué porcentaje correspondió a tejido muscular.

Gracias a este estudio, se puede dar paso a una nueva generación de tratamientos centrados tanto en reducir el peso corporal como en mejorar la composición del mismo durante el proceso, de forma que se pueda manifestar una pérdida de grasa sin que afecte a ninguno de los beneficios asociados al tejido muscular.

Aun así, los investigadores invitan a la prudencia, puesto que el experimento tuvo una duración y participantes relativamente limitados, al igual que resulta pertinente indagar si la preservación de la masa magra se traduce en beneficios funcionales concretos.

Además, como la investigación fue financiada por Scholar Rock, la misma empresa que desarrolla el apitegromab, asimismo es adecuado aguardar hasta que estudios independientes y ensayos de mayor escala verifiquen la autenticidad de los resultados obtenidos.

Noticias relacionadas

Finalmente, y a pesar de lo previamente advertido, el desarrollo de terapias como apitegromab puede traer consigo un nuevo período entre los tratamientos de la obesidad, para que el éxito no solo se centre exclusiva e inconscientemente en la pérdida de kilos.