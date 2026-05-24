Los científicos no esperaban este efecto: el ejercicio que mejora la recuperación de hombres con cáncer

El ejercicio físico se ha convertido en una herramienta clave dentro del proceso de recuperación de los hombres que padecen cáncer, no solo por sus beneficios a nivel físico, sino también por su impacto en la salud mental, emocional y social de los pacientes. Así lo han destacado distintos especialistas y pacientes durante una jornada celebrada en el Parque del Retiro, impulsada por la Asociación de Cáncer de Mama Masculino INVI y el Programa Ejercicio y Cáncer.

Los expertos subrayan que los tratamientos oncológicos provocan importantes efectos secundarios que van mucho más allá del propio tumor. Entre ellos, destacan la pérdida de masa muscular, la reducción de la fuerza y la capacidad física, el aumento del riesgo cardiovascular y alteraciones neurológicas que pueden afectar a la movilidad. A esto se suman consecuencias emocionales como el decaimiento del ánimo, el aislamiento social o las dificultades para retomar la vida laboral y familiar.

En el caso concreto del cáncer de mama masculino, los especialistas recuerdan que sigue siendo una enfermedad poco conocida. El andrólogo Javier Ruiz advierte de que las terapias hormonales asociadas a este tipo de cáncer pueden generar efectos secundarios relevantes, como la disminución de la libido, problemas de función eréctil, pérdida de masa muscular o dolores articulares. En este contexto, insiste en que el ejercicio físico se presenta como una herramienta fundamental para contrarrestar parte de estos efectos y favorecer la recuperación integral del paciente.

Los testimonios de los propios afectados refuerzan esta idea. Pacientes como Antonio García señalan que la actividad física les ha permitido sobrellevar mejor el dolor y mantener una mejor calidad de vida durante el tratamiento. En la misma línea, otros como Óscar Gómez destacan que el ejercicio no solo acelera la recuperación física, sino que también contribuye a mejorar el bienestar mental y a recuperar sensaciones previas a la enfermedad.

Desde el ámbito científico, la directora del Programa Ejercicio y Cáncer, Soraya Casla, recuerda además que el cáncer no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. De hecho, subraya que el número de hombres afectados es considerablemente alto, lo que hace necesario reforzar la atención y los recursos destinados a este colectivo. Según explica, la práctica de actividad física influye directamente en el estado de ánimo, en la motivación para retomar la rutina diaria y en la reconstrucción de la vida tras el diagnóstico.

En conjunto, los especialistas coinciden en que el ejercicio físico, siempre adaptado a la situación de cada paciente, puede convertirse en un complemento esencial del tratamiento oncológico, ayudando a mejorar tanto la recuperación física como la calidad de vida global de los afectados.