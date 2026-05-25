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SOCIEDAD

La ciencia de la felicidad da un giro de 180 grados: esto hacen a diario las personas más felices

"Las personas más felices repiten estos hábitos durante años", dice Arthur C. Brooks

Arthur Brooks, experto en encontrar la felicidad.

Arthur Brooks, experto en encontrar la felicidad. / Getty Images

David Cruz

David Cruz

Arthor C. Brooks, escritor, investigador y catedrático de la Universidad de Harvard, aseguró que las personas más felices mantienen cuatro hábitos fundamentales en su vida cotidiana. Según ha explicado recientemente, el bienestar no depende solo del dinero o del éxito profesional, sino de pequeñas rutinas que se sostienen durante años.

En una de sus intervenciones, el especialista analizó cómo cambiaron las relaciones humanas y la manera de vivir el trabajo en las últimas décadas. Para Brooks, muchas personas atraviesan jornadas marcadas por el cansancio, la desconexión emocional y la sensación de estar atrapadas en tareas que no tienen sentido alguno.

Los pilares que definen si somos personas felices según Arthur C. Brooks

El profesor sostiene que uno de los grandes problemas actuales es que el empleo perdió parte de su dimensión humana: "es más mecánico, no tenemos un sentido de vocación", explicó el investigador.

Brooks afirma que aquellos que encuentran felicidad suelen sentir que su esfuerzo aporta algo útil a otras personas, y eso no es tan habitual como antaño en el trabajo.

Según comenta, la satisfacción aparece cuando el trabajo deja de ser únicamente una obligación económica y pasa a convertirse en una forma de servicio o contribución. ¿Eres de ellos? ¿O sientes que tu trabajo no te llena lo suficiente?

Felicidad

Felicidad / Sport.es

Otro pilar que destaca el especialista es mantener amistades reales y no supérfluas. Es más, Brooks diferencia claramente a los amigos de verdad de los simples contactos e interacciones superficiales, ya sea en persona o a través de las redes sociales.

¿No te sucede que hablas con otras personas todos los días, ya sea en el trabajo o con supuestos amigos, pero llegas a casa y te sientes igual de solo?

En relación con esto, la forma en la que te relacionas con tu familia también es clave. Brooks advierte que muchas broncas pequeñas terminan alejando a familiares durante largos periodos de tiempo, debilitando vínculos fundamentales para el bienestar emocional.

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Para arreglar un poco todo este desaguisado, el experto incluye la fe o la espiritualidad como el último pilar: no habla de religión como tal, sino de reflexión, calma y pertenencia.

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